Kater Andrew ist 15 Jahre alt und von seiner Krankheit gezeichnet. Auf seiner letzten Fahrt zum Tierarzt, verabschiedet er sich rührend von seinen Besitzern.

Im Leben jedes Haustierbesitzers kommt irgendwann der Tag, an dem er sich von seinem Haustier verabschieden muss. Nach vielen gemeinsamen Jahren muss Herrchen oder Frauchen sogar oft die Entscheidung treffen, seinen geliebten Begleiter einschläfern zu lassen,

Nach über 15 Jahren war es auch für Kater Andrew an der Zeit, unsere Welt zu verlassen. Der Kater war schwer krank und verweigerte das Fressen. "Er schnurrte jeden Tag und als er das verloren hatte, wusste ich, dass es Zeit ist", erzählt Andrews Herrchen Bernhard im Interview.

Schweren Herzens mussten er und seine Frau die Entscheidung treffen, ihren Kater zu erlösen. Auf dem Weg zum Tierarzt dann, schien es so, als verstehe Andrew ganz genau, wohin der Weg führt. Denn noch im Auto legte der Vierbeiner seine Pfote Trost spendend auf die Hände seiner Besitzer.

"Er hielt unsere Hände auf seiner letzten Reise zum Tierarzt", schreibt Bernhard zu seinem Bild, welches er auf der Plattform Reddit postete. "Der kleine Andrew war viel stärker als seine Mama und ich."

Auch wenn Tiere vermutlich nicht verstehen, dass sie nicht länger leben werden, so wie wir Menschen es verstehen, sie fühlen dennoch, dass es ihnen nicht gut geht. Vor allem aber registrieren sie, wenn sich am Verhalten der Besitzer etwas ändert. Es mag also sein, dass Kater Andrew seinen Besitzern Trost gespendet hat, weil er fühlte, dass sie traurig waren.

Möge Kater Andrew in Frieden ruhen.

