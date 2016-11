Was für ein Katzenleben: SO wollen wir auch nasskalte Herbsttag verbringen

Veröffentlicht von Anne Walkowiak Veröffentlicht am 21. November 2016

Eine bessere Beschäftigung fällt uns für nasse, kühle Novembertage auch nicht ein.

Felicity Berkleefs Katzen Nero und Tommie lieben es, die Natur zu erkunden. In nächtlichen Streifzügen machen sie gemeinsam die Nachbarschaft unsicher, streunen durch die Hintergärten anderer Leute und jagen die ein oder andere Maus um den Block. Ganz normale Katzen eben. Nur wenn es regnet scheint den beiden Stubentigern die Abenteuerlust abhanden zu kommen.

Dann machen es sich die beiden Samtpfoten lieber auf der Fensterbank gemütlich und beobachten die fallenden Regentropfen aus sicherer Distanz. Besitzerin und Fotografin Felicity war so angetan von diesem ersten Moment, dass sie ihn unbedingt in einem Bild festhalten musste.



"Vor ein paar Monaten habe ich ihnen einfach eine Decke umgelegt, um ein extra süßes Foto von ihnen zu machen. Es war ihnen total egal", so Felicity.

Seit der ersten Aufnahme der beiden kuscheligen Katzen im letzten Februar sind noch viele weitere entstanden. Denn wenn immer es regnet (und meine Güte, in diesem November scheint es extrem viele Regentage zu geben), knippst die stolze Besitzern drauf los und erfreut ihre knapp 7.000 Instagram-Abonnenten mit den Aufnahmen. Na, wenn das nicht bald noch viele mehr sind.