Ihr Outfit für die Schulfotos darf diese 3-Jährige selber wählen - und das Ergebnis ist großartig!

Schicke Blusen und gebügelte Hemden erzählen eben keine Geschichten wie diese!

Kündigt sich in der Schule oder dem Kindergarten der Fotograf an, sind Eltern in der Regel darauf bedacht, ihre Kinder picobello anzuziehen. Die Mädchen bekommen neben dem obligatorischen Kleid noch ein Schleifchen ins Haar und die Jungs ziehen endlich mal das Hemd an, das man extra für bedeutende Anlässe besorgt hat. Das sieht schön aus - hat aber leider gar nichts mit eurem Kind zu tun.

Viel besser ist es, wenn der oder die Kleine sich das Outfit für diesen Tag selber auswählt. Dann nämlich kommen nicht nur mega süße und authentische Bilder heraus, sondern man hat ein Leben lang eine fantastische Erinnerung an ​das eigentliche Wesen seines Kindes. Und die kleine Kaylieann Steinbach macht vor, was wir genau meinen.

"Meine Tochter durfte sich aussuchen, was sie für die Kindergartenfotos anziehen will. Papa hat zugestimmt", schrieb User 'kjaj1213' bei reddit. Tatsächlich liebt die kleine Kaylieann Superman und Superwoman abgöttisch, berichtet ihr Papa. Deshalb warf sie sich nicht nur entsprechend in Schale, sondern brachte auch ihre Superman-Actionfigur kurzerhand mit zum Fotoshooting.

Der Vater der kleinen Superheldin erklärte in einem Interview, dass die 3-Jährige es liebt, sich als Spiderman, Batman, Wonder Woman oder auch Disney-Figuren zu verkleiden. "Ihr Kindergarten ist großartig. Dort freuen sie sich immer schon auf den Superhelden des Tages oder was auch immer sie sich für diesen Tag ausgesucht hat", so der Vater. ​

Die kleine Kaylieann hatte an diesem Tag sichtlich Spaß bei den Bildern. Und nicht nur sie, ganz bestimmt freuen sich auch Oma und Opa, Onkel und Tanten über die Schnappschüsse! Bestimmt war auch der Fotograf mit großer Freude dabei und die anderen Kinder hatten auch was zu gucken.



Hm, vielleicht ziehen wir morgen für die Arbeit auch einfach mal unsere 'Super Woman'-Kostüme an?