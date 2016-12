Kleine Kinder, große Hunde: Diese Fotoserie wärmt uns im kalten Winter das Herz ♥

Groß und Klein verbindet eine ganz besondere Beziehung.

Kinder und ihre Haustiere verbindet eine ganz besondere Beziehung. Denn oft sind die tierischen Begleiter schon von klein auf an der Seite des Nachwuchses und von da an sind sie unzertrennlich. Und das zählt für Kinder jeden Alters - und Fellnasen jeder Größe!

Der Fotograf Andy Seliverstoff wollte die Verbindung zwischen Kindern und ihren besonders großen Vierbeinern festhalten. Deshalb startete er die Fotoserie 'Kleine Kinder und ihre großen Hunde', in der er die Kleinen mit ihren Haustieren ablichtet.

Vier Monate verbrachte der Fotograf im russischen St. Petersburg damit, die wahrlich magischen Aufnahmen zu machen. Aus den 100 besten Bildern band der 58-Jährige ein Buch.

"Ich verbringe immer jede Menge Zeit mit dem Hund, der vor meiner Kamera steht, um die Persönlichkeit meines Models so gut wie möglich kennenzulernen", erklärt Seliverstoff auf seiner Webseite. "Die Persönlichkeit und der Character sind bei jedem einzelnen Hund unterschiedlich. Die menschlichen Aspekte, die wir in unseren Hunden erkennen, sind unter anderem der Grund, warum wir uns ihnen so verbunden fühlen. Und das ist der Aspekt, den ich in meinen Bildern ausdrücken möchte."

Wenn ihr noch mehr von Andy Seliverstoffs Werken sehen wollt, schaut doch auf seiner Webseite oder seiner Facebook-Seite vorbei.

