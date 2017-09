Schockierende Aufnahmen sind im Netz aufgetaucht, die allem Anschein nach zeigen, wie zwei Krankenschwestern die Neugeborenen misshandeln.

Als Eltern eines Neugeborenen vertraut man darauf, dass sich in der Zeit, in der das Baby noch im Krankenhaus bleiben muss, das Krankenhauspersonal liebevoll kümmert. Nie im Traum würde man daran denken, dass der Nachwuchs in den Händen dieser Menschen nicht gut aufgehoben sein könnte.

Umso erschütternder sind die Bilder, die nun aus dem 'Naval Hopistal' im US-amerikanischen Jacksonville, Florida aufgetaucht sind. Denn Fotos und Videos, die sich aktuell über die sozialen Netzwerken verbreiten, zeigen, wie zwei vermeintliche Krankenschwestern die Babys in ihrer Obhut mit dem Stinkefinger beleidigen oder sie zu Rap-Musik "tanzen" lassen.

AT 6 Naval Hospital Jacksonville's reaction to EXCLUSIVE VIDEO that appears to show staff inappropriately handling a newborn. pic.twitter.com/EES0qw5CGx — Beth Rousseau (@BethANJax) September 19, 2017

Zu der Aufnahme mit dem Mittelfinger schreibt die Mitarbeiterin des Krankenhauses: "So fühle ich mich aktuell wegen dieser Mini-Satane."

Ein entsetzter Facebook-User sah die Aufnahmen und war so erschüttert, dass er sie öffentlich teilte. So wurde bald die breite Öffentlichkeit auf die Taten der Krankenhausangestellten aufmerksam. Völlig zurecht bahnte sich ein regelrechter Shitstorm an und Menschen verlangten zu Tausenden, die Entlassung oder gar Bestrafung der jeweiligen Krankenschwestern.

Mittlerweile hat sich auch das Krankenhaus zu Wort gemeldet und schreibt auf seiner Facebook-Seite: "Dieses Verhalten ist schockierend, inakzeptabel, unglaublich unprofessionell und wird von uns nicht toleriert. Wir haben die betreffenden Personen identifiziert - zwei Junior Hospital Corpsmen (keine Krankenschwestern). Sie wurden vom Patienten-Dienst suspendiert und der Fall wird nun vom Justizsystem und der Militär-Justiz untersucht. Die Eltern der Patienten wurden informiert."

Das Krankenhaus betont, dass es sich bei den Frauen in den Aufnahmen nicht um Krankenschwestern handelt, sondern um sogenannte 'Hospital Corpsmen'. So bezeichnet man verpflichtete Personen der US Navy, die als Pfleger, Arzthelfer o.Ä. in Krankenhäusern und Kliniken assistieren. Ähnlich wie der Sanitätsdienst der Bundeswehr.

Auch die US-Navy hat sich mittlerweile zu dem Vorfall geäußert und distanziert sich ebenso wie das Krankenhaus von dem Verhalten der beiden Mitarbeiterinnen. Außerdem verspricht die Navy, die Frauen entsprechend zu bestrafen.

Es bleibt zu hoffen, dass dieser schockierende Vorfall ein Einzelfall war, der als solcher nicht noch einmal vorkommt.

