So viel Liebe in einem Bild: An MS erkrankter Opa trifft zum ersten Mal sein Enkelkind

Drei Generationen zeigen, was es heißt, für den anderen da zu sein.

Auch innerhalb einer Familie ist man nicht sicher vor Streit und Unstimmigkeiten. Doch wenn es drauf ankommt, ist es sehr oft gerade die Familie, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Ganz besonders, wenn ein Familienmitglied krank wird.

​Erica Coursons Schwiegervater leidet an Progressiver Multiple Sklerose, einer Krankheit, die das Nervensystem angreift. Als Erica nun ihr erstes Kind auf die Welt brachte, konnte nur ihr Schwiegervater aufgrund seiner Krankheit nicht dabei sein. Erst einen Monat später lernte er seinen Enkelsohn kennen und das Treffen hätte nicht schöner und liebevoller verlaufen können, wie dieses Bild beweist.

Loading...

Erica selbst hatte das Foto an die Facebook-Seite 'Love What Matters' geschickt und dazu geschrieben:



"Das ist der Moment, in welchem mein Schwiegervater zum ersten Mal seinen Enkel kennenlernen konnte. Er leidet an Progressiver MS und ist behindert. Es war ihm aufgrund seiner Einschränkungen nicht möglich, bei Rivers Geburt dabei zu sein. Das ist der Moment, in welchem er ihn endlich kennenlernen dufte, einen Monat später.

Mein Mann hält Rivers, während sein Bruder die Hand meines Schwiegervaters hält und stabilisiert, damit er Rivers anfassen kann. Sein Gesichtsausdruck ist einfach unbezahlbar. So viel Liebe in nur einem Bild. Mein Schwiegervater, inmitten seiner Söhne, bei seinem ersten Kennenlernen seines Enkels."

Die Reaktionen der Facebook-Gemeinde geben Erica Recht. Mehr als 70.000 Menschen haben bereits auf das vor gerade einmal 2 Tagen veröffentlichte Bild reagiert. Die User sind sich einig, dass das Foto nicht nur die tiefe Zuneigung des Großvaters für seinen Enkel zeigt, sondern vor allem die Liebe der Söhne für ihren Vater.

"Es sind die kleine Dinge im Leben, die wirklich zählen", kommentiert ein User unter dem Bild. Und das könnte man treffender wirklich nicht sagen.