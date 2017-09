Super genialer Werbespot: So knallhart disst LIDL nun seinen größten Konkurrenten

Im erbitterten Konkurrenzkampf der Supermärkte hat sich Discount-Riese LIDL diesmal mit einem genialen Internet-Clip selbst übertroffen.

Bereits seit einiger Zeit liefern sich die beiden Supermarktketten LIDL und Edeka einen erbitterten Konkurrenzkampf im Netz. Mit viralen Videos und Clips dissen sie sich gegenseitig - und das mit Erfolg! Denn die witzigen Clips kommen bei den Kunden super an.

Nun geht der Kampf offenbar in die nächste Runde. Denn LIDL veröffentlichte am 3. September ein Video, das alles bisher Dagewesene übertrifft. Der Titel? 'LI DL Land' - angelehnt an den Oscar prämierten Hollywood-Film 'La La Land'. In den Hauptrollen des Supermarkt-Remakes: zwei Schauspieler, die Emma Stone und Ryan Gosling tatsächlich zum Verwechseln ähnlich sehen.

Schaut euch den Clip hier an:

Die tanzenden Musicaldarsteller aus La La Land, die dramatisch-romantische Regenszene aus 'Wie ein einziger Tag' und sogar einen Seitenhieb mit dem Schauspiel-Opa, der letztes Weihnachten alle im Edeka-Spot zu Tränen rührte - in dem Video finden sich etliche Anspielungen, von denen man manche erst beim zweiten oder dritten Anschauen entdeckt.

Was sagt ihr zu dem Spot? Seid ihr auch so begeistert wie wir?

