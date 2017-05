Herrlich ehrlich: Diese Zeichnungen zeigen, wie das Leben einer Mutter tatsächlich aussieht

Die Illustratorin Lucy Scott stellt in ihrem neuen Buch völlig unzensiert und ungeschönt vor, wie der Alltag einer Mutter wirklich aussieht.

Mama sein ist wunderschön, keine Frage - doch glamourös ist es nicht. Der Alltag einer Mutter ist keineswegs so harmonisch und perfekt, wie er in Zeitschriften oder Werbebildern gerne dargestellt wird. In Wahrheit ist er gezeichnet von Schlafmangel, stinkenden Windeln und Stillen zu den unpassendsten Zeitpunkten. Das wollte Illustratorin und Mama Lucy Scott auch festhalten und veröffentlichte deshalb ihr Buch 'Doodle Diary of a New Mom' (auf Deutsch: "Das Kritzel-Tagebuch einer neuen Mama").

​Es fing damit an, dass Scott einfach nur ihre eigenen verrückten Mama-Momente festhalten wollte, doch nun gibt es alle witzigen und herrlich ehrlichen Bilder als Buch zu kaufen. "Doodle Diary of a New Mom" von Lucy Scott wurde vom Verlag 'Running Press' veröffentlicht und kostet umgerechnet etwa 12 Euro.

Wir stellen euch hier einige ihrer witzigen Illustrationen vor:

"Wahrhaftige Folter" - wenn man das Baby stillt und das Handy gerade außerhalb der eigenen Reichweite liegt.

"Das heiße Date" - wenn Mama und Papa dann mal Zeit für sich haben, siegt oft die Müdigkeit.

"Die Freude langer Autofahrten" - der Titel sagt eigentlich schon alles, oder?

Manchmal muss man als Mutter an den unmöglichsten Orten das Kind stillen.

© Lucy Scott

Wir sind begeistert von den tollen Aufnahmen der talentierten Lucy Scott. Und ihr? Welche Momente würdet ihr gerne noch als Comic festhalten?