DAMIT hat im Kreissaal wirklich niemand gerechnet!

Als Dara Crouch zum zweiten Mal schwanger wurde, war sie sofort davon überzeugt, dass sie wieder ein Mädchen bekommen würde. Schließlich hatte es in ihrer Familie mütterlicherseits seit über 50 Jahren keinen männlichen Nachwuchs mehr gegeben. Doch vom Arzt bestätigen lassen wollten Dara und ihr Ehemann Eric es nicht - das Geschlecht sollte bis zur Geburt ein Geheimnis bleiben.

Und eine Überraschung war es für die Eltern tatsächlich, als die Hebamme Dara nach der Entbindung einen kleinen Jungen auf die Brust legte. Geburtsfotografin Neely Ker-Fox war vor Ort und hielt den unglaublichen Moment fest, als Dara das erste Mal realisierte, dass sie einen Sohn bekommen hatte.

Loading...

Ein Moment für die Ewigkeit festgehalten

"In den sechs Jahren, die ich nun als Geburtsfotografin arbeite, habe ich über 100 Geburten miterlebt, aber so eine Reaktion habe ich noch nie festhalten können", sagt Fotografin Neely im Gespräch mit der 'Huffington Post'. "Viele Menschen verstehen den Sinn hinter der Geburtsfotografie nicht. Aber eines Tages wird ihr Sohn dieses Foto sehen können und die Liebe und Freude sehen können, mit der er in dieser Welt Willkommen geheißen wurde."

Auch die frischgebackene Mama Dara freut sich darüber, dass Neely ihre Reaktion einfangen konnte. "Momente wie dieser sind der Grund, warum wir Neely beauftragt haben. Solche Momente bekommst du nie zurück, aber durch diese Bilder kannst du immer darauf zurückblicken."

Trotz des anfänglichen Schocks freuen sich Dara und Eric natürlich tierisch über ihren ersten Sohn. "Er passt perfekt in unsere Familie", so Mama Dara. "Ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen!"