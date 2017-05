"Sarah hat es nicht geschafft" - Der schönste Tag seines Lebens wird zum Albtraum

​Ihr Familienglück wurde zerstört noch bevor es richtig beginnen konnte.

Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden und dann wurde er in nur wenigen Sekunden zum schlimmsten. Jean Luc Montou und seine Partnerin Sarah Bertrand freuten sich gerade über die Geburt ihres kleinen Sohnes Julian Charles. Nur etwa 24 Stunden später stirbt Sarah.

In einem emotionalen Facebook-Beitrag muss Jean ihren Tod verkünden: "Sarah hat es nicht geschafft. Die letzten 24 Stunden mit ihr waren die glücklichsten Stunden meines Lebens. Ich habe diese Frau wie noch keine zuvor geliebt und sie starb vor meinen Augen, während ich unseren Sohn hielt. Bitte nehmt euch ein paar Momente, um dieser Frau zu gedenken, denn sie ist das Beste, was mir jemals passiert ist."

Das Krankenhaus versucht noch immer herauszufinden, warum genau Sarah sterben musste, doch aktuell vermuten Ärzte, dass sie eine Fruchtwasserembolie erlitt. Bei diesem Syndrom gelangt Fruchtwasser über die Gebärmutter in den mütterlichen Blutkreislauf und führt unter anderem zu Herz- und Lungenversagen.

"Ich weiß noch, dass ich dachte, es würde alles gut werden, schließlich waren wir in einem Krankenhaus", erzählt Papa Jean im Gespräch mit 'TODAY.com'. "Aber ich wusste, dass es ernst war, als sie mit einer Herzrhythmusmassage begannen und einen Defibrillator einsetzten."

Sarah hinterlässt nicht nur ihren Partner Jean und den gemeinsamen Sohn Julian, sondern auch die dreijährige Jane, Jeans Tochter aus einer vorherigen Beziehung, die Sarah wie ihr eigenes Kind großzog. "Sarah war für mich da, als ich damit kämpfte, ein alleinerziehender Vater zu sein", so Jean. "Sie war für Jane da, als sie eine Mutter brauchte. Sarah hat nie gezögert, für uns da zu sein oder uns zu lieben, von Anfang an."

Julian, ihr erster gemeinsamer Sohn, sollte das Glück des Paares perfekt machen und nach der Geburt war Sarah überglücklich. "Sie weinte vor lauter Glück. Sie liebte Julian so sehr", erzählt Jean. Umso härter traf es alle Beteiligten, dass die Mutter so plötzlich und noch in so jungen Jahren ihr Leben verlor.

Über eine Fundraising-Seite sammelt der alleinerziehende Zweifach-Vater nun Spenden, um die Kosten der Familie zu stemmen, während er versucht, das Leben ohne seine Partnerin zu meistern.