Muttertagswunsch: Was Mamas sich WIRKLICH zum Muttertag wünschen

Blumen sind immer nett - aber unter dem Hashtag #Muttertagswunsch verraten Mütter in Deutschland, was sie WIRKLICH haben wollen.

Was schenkt ihr eurer Mama so zum Muttertag? Oder was bekommt ihr als Mutter meist von euren Liebsten? Schokolade? Blumen? Frühstück ans Bett? Na klar, das sind alles tolle Aufmerksamkeiten, um den Tag der Mamas gebührend zu feiern. Aber gibt es nicht noch viel wichtigere Dinge, die Mütter bekommen sollten?

Der Meinung war auch die alleinerziehende Mama und Bloggerin Annette Loers und rief deshalb bereits 2016 die Aktion #Muttertagswunsch ins Leben. Unter dem Hashtag verbreiten Mütter auf Twitter, welche Dinge sie sich wirklich zum Muttertag wünschen - und zwar nicht von ihrem Nachwuchs, sondern viel mehr von der Gesellschaft und der Politik.

Das fordern die Mamas

Dabei wünschen sich die Frauen zum Beispiel mehr Kita-Plätze, mehr Kinderkranktage oder flexiblere Arbeitszeiten, die sich mit der Kinderbetreuung vereinbaren lassen. "Ich will rechtzeitig einen Kita-Platz, um wieder zum Familieneinkommen beitragen zu können", schreibt eine Userin.

Doch neben der Politik bekommt auch die Gesellschaft von den Netz-Muttis ihr Fett weg. So haben viele Frauen genug von den den Vorwürfen, die sie sich anhören müssen, wenn sie nicht berufstätig sind. "Ich wünsche mir mehr Anerkennung für meine bewusste Entscheidung zuhause zu bleiben und mich um die Kinder zu kümmern'", so eine Nutzerin.

Ebenfalls thematisiert werden die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, bessere Inklusion an Regelschulen, mehr Lohn für Hebammen oder bessere finanzielle Absicherung im Alter.

Lest hier noch mehr Tweets zu #Muttertagswunsch:

Ich brauche keine Gedichte, ich brauche ein Steuermodell, das mich nicht schlechter stellt als Verheiratete. #muttertagswunsch — Capitainin (@alltagspiratin) May 7, 2017

#muttertagswunsch anonyme Bewerbungen. Wer gut in seinem Job ist, bekommt ihn. Unabhängig von Geschlecht, Kindern oder sonst was. — TragetuchMami (@Lurle) May 10, 2017

Ich möchte bei meinem kranken Kind bleiben (auch i. KH) selbst wenn es schon 12 Jahre ist. Ohne meinen Job zu gefährden!#muttertagswunsch — M.K. (@Ihr_Wir_Sie_ich) May 7, 2017

Kindergerechte Arbeitszeiten und flexiblere Öffungszeiten der Kita das wäre mal was. #muttertagswunsch — Cindy Pannek (@cizoba5) May 11, 2017

Ich will keinen Muttertag, dafür aber Bedingungen für Hebammen unter denen wir alle selbstbestimmt gebären können. #muttertagswunsch — Pöbelschwester Lara (@sofakante) May 9, 2017

Aber Danke sagen kann man immer: