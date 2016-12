In Unterwäsche auf die Bühne: Diese Frauen zeigen, was es heißt, zu seinem Körper zu stehen

"Wie soll ich selbstbewusst sein, wenn ich quasi nackt vor einer Armee von Menschen stehe?"

Wer von uns kann schon behaupten, dass sie aussieht wie Gigi Hadid, Giselle Bündchen und Co.? Genau: Niemand. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir sind alle einzigartig und besonders und es gibt keinen von uns ein zweites Mal. Nur leider vergessen wir viel zu oft, wie toll wie sind. Vor allem dann, wenn wir uns mit den Models vergleichen, die wir im Fernsehen und in der Werbung präsentiert bekommen.

Bestes Beispiel dafür ist die 'Victoria's Secret Fashion Show' - die legendäre Modenschau einer Unterwäschemarke, in der teure Dessous an großen, schlanken Profimodels auf dem Laufsteg präsentiert werden. Doch wo finden wir uns da wieder, wenn wir eben nicht gerade 1,80 Meter groß sind oder Size Zero tragen?

Das fragte sich auch eine Gruppe Frauen des Mediengiganten 'BuzzFeed' und beschloss deshalb, eine eigene Dessous-Show auf die Beine zu stellen. Die Models sollten dabei ganz "normale" Frauen sein - egal, welche Figur, Körpergröße oder Herkunft sie haben.

"Ich hoffe, dass ich durch diese Aktion neues Selbstbewusstsein finde, denn das ist eine Seite an mir, die ich sonst nicht wirklich wahrnehme", so eine der Teilnehmerinnen. "Es gibt Tage, da finde ich mich toll, und es gibt Tage, da würde ich am liebsten überhaupt nicht in meinem Körper existieren", erklärt ein anderes Model.

Doch trotz aller Unsicherheiten zeigten sich die Frauen in Dessous, High Heels und Flügeln, um der Welt zu beweisen, dass jede Frau wie ein Victoria's Secret Model aussehen kann, wenn sie sich nur wohl in ihrer Haut fühlt.

Schaut euch die Modenschau hier in voller Länge an:

Das Selbstbewusstsein, mit dem diese Frauen auf den Laufsteg treten und ihre Ängste überwinden, ist wirklich inspirierend. Auch, wenn wir nicht sofort das Bedürfnis haben, uns vor unseren Kollegen in Unterwäsche zu präsentieren, so fühlen wir uns doch dazu angeregt mit mehr Selbstbewusstsein durchs Leben zu gehen.

