"Ich habe die Hände von Patienten gehalten, während sie ihren letzten Atemzug nahmen - und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester."

Caitlin Brassington ist eine Krankenschwester aus dem australischen Toowoomba. Die dreifache Mama arbeitet bereits seit fast 20 Jahren als Krankenschwester. Als sie kürzlich nach einer langen Schicht noch kurz beim Supermarkt anhält, begegnet sie einer Bekannten. Diese macht einen Kommentar zu Caitlins Arbeitskleidung und sagt, sei ja "nur eine Krankenschwester."

Und obwohl Caitlin solche Aussagen schon oft zu hören bekam, störte es sie dieses Mal besonders. Und deswegen veröffentlichte sie auf Facebook eine schlagfertige Antwort für alle, die denken, Krankenschwester zu sein, sei "weniger" Wert, als andere medizinische Berufe auszuüben.

Ich komme gerade von einer stressigen Schicht nach Hause, sehe in meiner Arbeitskleidung sehr unauffällig aus. Auf dem Heimweg halte ich noch kurz am Supermarkt, um Milch zu kaufen, als ich eine Bekannte sehe. Sie hat mich noch nie in meiner Uniform gesehen und sagte, sie hätte nicht realisiert, dass ich "nur eine Krankenschwester" sei. Wow! In meiner 18-jährigen Karriere habe ich diese Aussage schon sehr, sehr oft gehört, aber heute hat es mich wirklich gefuchst. Bin ich nur eine Krankenschwester?



Ich habe Babys auf die Welt gebracht, von denen viele Hilfe brauchten, ihren ersten Atemzug zu nehmen, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich habe die Hände von Patienten gehalten und ihre Würde bewahrt, während sie ihren letzten Atemzug nahmen, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich habe trauernden Eltern nach dem Verlust eines Kindes beigestanden, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich habe Patienten wiederbelebt, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich habe die Augen, Ohren und Hände eines Arztes und kann damit Krankheiten erkennen, heilen und in den Griff bekommen, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich kann jedes Feld der Lunge eines Neugeborenen untersuchen und herausfinden, welche Felder mehr Luftzufuhr brauchen, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich kann Patienten, Pfleger und Junior-Krankenschwestern lehren, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich bin die Stimme der Patienten in einem Gesundheitssystem, in dem die Interessen der Patienten nicht immer an erster Stelle stehen, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich verpasse den ersten Weihnachtstag, die Geburtstage meiner Kinder, und ihre Auftritte in der Schule, damit ich arbeiten und mich um eure Lieben kümmern kann, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich kann Blut abnehmen, Kanüle setzen und und Wunden nähen, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich kann den Herzstillstand eines Neugeborenen, eines Kindes oder eines Erwachsenen behandeln, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich kann dir sagen, wie viel eines bestimmten Medikamentes dein Kind wiederbeleben kann, und trotzdem bin ich nur eine Krankenschwester.



Ich habe die Erfahrung und das Wissen, das Leben retten kann.



Also, wenn ich nur eine Krankenschwester bin, dann ich bin unglaublich stolz darauf!

Bis heute wurde der Beitrag über 1.500 Mal geteilt und erhielt fast ebenso viele Kommentare von Menschen, die sie für ihre ehrliche Botschaft lobten. "Ich kenne dich nicht persönlich, aber du solltest stolz auf dich sein", sagt ein User. "Du bist eine Superheldin", schreibt eine andere.

"Ich hoffe, dass all die Menschen, die sich wirklich unterbewertet fühlen, sich einen Kaffee kochen und die Kommentare zu meinem Post lesen", so Caitlin im Gespräch mit 'BuzzFeed'. "Die Reaktionen sind nicht nur für mich persönlich - sie sind für alle Krankenschwestern!"