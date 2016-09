Mama geht wieder arbeiten: DAS passiert, wenn man Papa mit dem Baby alleine lässt

Ob sie wohl am nächsten Tag wieder zur Arbeit gegangen ist?

Heutzutage ist es völlig normal, wenn Papa sich ein paar Monate Elternzeit nimmt und Mama wieder in den Job einsteigt. Wenn da nur nicht all die Sorgen wären, die sie sich besonders am Anfang macht. Nicht, weil sie Papa nicht zutraut, dass er das schaffen kann, sondern viel mehr, weil sie weiß, was für ein Kasper Papa sein kann.

Eine junge Mutter aus England hat einen ganz besonderen Spaßvogel zum Vater gemacht. Denn als sie an ihrem ersten Arbeitstag nachfragt, wie ihre beiden Männer sich schlagen, erhält sie Nachrichten, die sie ordentlich aus der Fassung bringen.

Wie läuft's bei euch?

Okay, wir gönnen uns gerade ein paar Gläschen im Wetherspoons vor dem Mittag.

Haha, sehr lustig und wo seid ihr wirklich?

Wetherspoons war echt öde, also sind wir ins 'Wildkatz' weiter gezogen. Die Tänzerinnen um die Uhrzeit sind ein bisschen wild, aber es gibt zwei Flaschen zum Preis von einer.

Schick mir ein ordentliches Bild.

Mach ich, aber Charlie ist gerade ein wenig beschäftigt...

Ein ordentliches Bild, du Knallkopf.

Ich schwöre, noch so ein Bild und ich komme nach Hause und haue dir in deine Weichteile. Was macht ihr? Ernsthaft! Geht's ihm gut?

Ja, Charlie ging es an dem Tag gut und er war weder in einer Bar, noch in einem Tabledance-Laden und er ist auch nicht aus einem Flugzeug gesprungen oder wurde wie eine Kanonenkugel durch die Gegend geschleudert. Sein Papa hatte sehr viel Spaß an seinem Laptop zu Hause, während der Kleine vermutlich geschlafen hat.

Das hat man nun davon, wenn man Vater und Sohn sich selbst überlässt. Aber keine Sorgen, irgendwann zahlt Sohnemann es im Namen seiner Mutter seinem alten Herren mit Sicherheit heim!