Papa-Hack des Jahres: Dank dieser Erfindung klagt seine Tochter nie wieder über Shampoo in den Augen

Haarewaschen ist nicht nur für kleine Kinder, sondern auch für deren Eltern ein Graus. Denn es gibt kaum eine Wäsche, bei der die Kleinen nicht schreien, weinen und/oder quietschen. Erst ist das Wasser zu kalt, dann zu heiß, dann läuft es ihnen ins Gesicht und die Katastrophe nimmt seinen Lauf. Denn wenn auch nur ein winziger Tropfen Shampoo in den Kinderaugen landet, öffnet sich das Tor zur Hölle endgültig.

ALLE Eltern kennen und fürchten dieses Szenario. Wie gut, wenn es erfinderische Mütter und Väter gibt, die ein bisschen über den Tellerrand hinaus blicken und fantastische Ideen finden, um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Ihr braucht ein Beispiel?

Jae ist Vater einer einjährigen Tochter. Wie so viele Kinder hat auch die Kleine schon schlechte Erfahrungen mit dem Haarewaschen gemacht. Also hatte Jae - oder sollen wir ihn von nun an "Vater des Jahres" nennen? - diese grandiose Idee:

"Das letzte Mal, als ich ihre Haare gewaschen habe, kam etwas Shampoo in ihre Augen und sie hat das ganze Haus zusammen geschrieen. Nicht noch einmal, mein Kind, nicht noch einmal", schreibt Jae zu dem Bild.

Und die Kleine liebt ihr neues Wasch-Accessoir. Wie der Superpapa erzählt, findet sie es mittlerweile sogar so spaßig, dass sie gar nicht merkt, wenn ihr Wasser ins Gesicht spritzt.

Bei so viel Erfindungsreichtum ist auch das Internet Feuer und Flamme. "Gebt dem Mann eine Trophäe für die Idee", schreibt ein User unter das Bild. "Er ist eine Legende", schreibt ein anderer.

​Und ganz ehrlich, wann immer verzweifelte Situationen nach einer Lösung rufen, sind es doch Eltern, die aus den alltäglichsten Dingen die ultimativen Kinder-Unterhaltungs-und-Beruhigungs-Dinge zaubern. Applaus von unserer Seite!