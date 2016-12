"'Fett' ist kein Schimpfwort" - 7 Dinge, die Plus-Size-Frauen euch wissen lassen wollen

​"Ja, ich habe einen Spiegel, ich bin kein Idiot. Aber das heißt nicht, dass ich weniger wert bin."

Die meisten von uns gehen wohl davon aus, dass Frauen, die ein paar Kilos zu viel auf den Rippen haben oder gar übergewichtig sind, wohl sehr leiden müssen. Es wird angenommen, dass sie unglücklich sind und eigentlich viel lieber schlanker wären. Dass das aber gar nicht unbedingt für jede kurvige Frau gilt, beweist dieses Projekt der Online-Plattform 'The Scene'.

In dem Video sprechen vier Bloggerinnen darüber, wie es ist, Plus-Size zu sein. Sarah Conley, Margie Ashcroft, Kristina Uriegas-Reyes und Kelly Augustine erklären ganz offen und ehrlich, wie sie mit ihrem Gewicht umgehen - und wie sie mit Vorurteilen, Beleidigungen oder gar Mitleid umgehen.

"'Fett' ist kein Schimpfwort", sagt Sarah Conley gleich zu Beginn. "Menschen benutzen das Wort 'Fett' wie eine Waffe und manchmal, wenn ich es sage, zucken die Leute sichtlich zusammen. Aber das ist es eben, was ich bin. Ja, ich habe einen Spiegel, ich bin kein Idiot. Aber das heißt nicht, dass ich weniger wert bin."

Im Video sprechen die Frauen außerdem über das Vorurteil, dass kräftige oder übergewichtige Frauen mehr Schwierigkeiten damit haben, einen Partner zu finden. "Das ist nicht fair und auch sehr falsch", erklärt Kelly Augustine. "Ich hatte noch nie Schwierigkeiten damit, einen Mann abzubekommen." Ebenso falsch ist übrigens laut Kelly die Verallgemeinerung, dass alle Frauen unbedingt schlanker sein wollen.

Zuletzt sprechen die Bloggerinnen noch darüber, welche Körperideale in den Medien repräsentiert werden - und welche eben nicht. "Als Kind habe ich nie jemanden wie mich in den Medien gesehen und das hat mich wirklich verunsichert", so Margie Ashcroft. "Wenn du niemanden sieht, der aussieht wie du, dann denkst du automatisch, dass du nicht gut genug bist."

Schaut euch hier das ganze Video an:

Wir sind begeistert von diesen vier starken Frauen, die so offen darüber sprechen, wie es ist, in die Kategorie 'Plus Size' zu fallen und warum das eben nicht unbedingt negativ sein muss. Mehr davon!

