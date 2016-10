Der kleine Junge hat einen verdammt schlechten Tag - aber eine Polizistin weiß genau, was zu tun ist

"Es ging an der Stelle nicht darum, eine Polizistin zu sein. Es war viel mehr ein mütterlicher Instinkt."

Wir alle haben Tage, an denen wir schlecht drauf sind, an denen nichts zu gelingen scheint und sich die Welt gefühlt gegen uns verschworen hat. In der Regel kann man als erwachsener Mensch aber trotzdem mit dem Tag umgehen. Bei kleinen Kindern ist das ein wenig anders. Denn wenn Kinder einen schlechten Tag haben, leben sie das aus. Sie werden laut, schreien, weinen und machen ihrem Frust Luft. Das wiederum stößt bei vielen Erwachsenen auf Ablehnung und Unverständnis. Doch anstatt den Kopf zu schütteln, die Eltern des Kindes ermahnend anzustarren oder über sie zu reden, kann man auch einfach mal helfen.

So wie Polizistin Precious Cornner-Jones es in der vergangenen Woche gemacht hat. Sie arbeitete bei einer Versammlung in einer Schule, als sie einen kleinen Jungen beobachtete, wie er sich wutentbrannt auf den Boden warf. Unter den hilflosen Augen der Mutter des Kleinen, tat Precious dann das...

Ich wurde immer wieder gefragt, was in diesem Foto passiert sei:



Während ich meinen Pastor, Preston T Adams III, und andere großartige Männer während einer Versammlung an der Schule 88 unterstützte, passierte das: Dieser kleine Mann hatte einen schweren Morgen und hatte sich auf den Boden geworfen. Ich sah, wie seine Mutter einen Schritt zurückwich und guckte. Sie sagte, dass sei die Art und Weise, wie er sich gerade ausdrücken würde. Ich entschied mich, mich auf sein Level zu begeben und legte mich neben ihn. Er fing an zu weinen, also habe ich seine Tränen weggewischt und sagte ihm, dass alles in Ordnung kommen würde.



Als Erwachsener wollen wir manchmal auch nur jemanden, der sich auf unser Level begibt und uns eine Schulter zum Anlehnen bietet. Kinder haben das Recht darauf, einen schlechten Tag zu haben, genau wie wir. Also gebt ihnen diesen Moment, um sich wieder zu sammeln.



Begebt euch heute einfach auf Augenhöhe mit jemandem und bringt sie oder ihn zum Lachen. Verbreitet Frieden und Liebe. Ihr seid vielleicht die Person, die einer anderen Hoffnung geben kann.

Anstatt die Mutter des kleinen wütenden Jungen mit dem Kind allein zu lassen, ist Precious, die selbst drei Kinder hat, dazwischen gegangen und konnte so Mutter und Kind helfen. Nach ein paar Minuten, in denen sie gemeinsam mit dem Jungen auf dem Boden lag, beruhigte er sich, stand auf und begann zu lachen. Precious erklärt: "Es ging an der Stelle nicht darum, eine Polizistin zu sein. Es war viel mehr ein mütterlicher Instinkt."