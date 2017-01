OMG! Dieser Riesen-Hund und sein Besitzer sind der Knaller

"Ich hasse es, eine dieser 'Mein Hund hat mein Leben gerettet'-Personen zu sein, aber er tauchte tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben auf, der entscheidend war."

Chris und sein Hund, Goldendoodle Juji, sind riesige Instagram-Stars! Und riesig ist hier das Stichwort, denn Hund Juji überragt auf den Bildern seinen kleinen Menschenfreund um viele Längen. Chris macht kein Geheimnis daraus, dass der Hund natürlich nicht wirklich so groß ist, sondern Herrchens Photoshop-Künste für die Dimensionen verantwortlich sind.

​Nichtsdestotrotz erobern die beiden Tausende von Herzen im Sturm. Vielleicht auch deshalb, weil Juji Chris mit seinem Dasein das Leben gerettet hat.

"Ich hasse es, eine dieser 'Mein Hund hat mein Leben gerettet'-Personen zu sein", schreibt Chris zu einem seiner Bilder, "aber er tauchte tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben auf, der entscheidend war. Drogen haben mein Leben zerstört, haben mir meine Familie genommen und mich in die dunkelste Phase meines Lebens geführt. Aber als er auftauchte, war er der beste Rettungsplan, den ich mir hätte wünschen können. "

Tatsächlich war Chris vor Juji kein wirklicher Hunde- oder Tierfreund, wie er selber sagt. Und als seine damaligen Freundin den kleinen Hundewelpen anschleppte, war er wenig angetan. Doch das änderte sich schnell, denn Juji wurde schnell zu Chris' Quelle der Inspiration.

Früher machte der Designer Bilder von sich und photoshoppte sich an außergewöhnliche Orte oder in ungewöhnliche Situationen. Doch das wurde langweilig und Chris fing an, seinen Goldendoodle zu fotografieren. Schließlich kombinierte er die beiden Ideen und schon waren zwei Instagram-Stars geboren.

Seitdem postet der Fotograf mehrmals die Woche Bilder von einem überlebensgroßen Hund und seinem winzigen Dasein, was ihm nicht nur Bekanntheit, sondern auch eine Aufgabe im Leben und Geld zum Leben einbringt. Von überall auf der Welt bitten Menschen den Designer seitdem darum, Bilder von ihren Haustieren und sich auf dieselbe Art zu bearbeiten.

Wer mehr von Chris und Juji sehen will, der schaut am besten auf ihrer Instagram-Seite vorbei.

