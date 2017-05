Der Jumpsuit für Männer ist da! Erobert dieser schräge Trend den Sommer 2017?

Einteiler sind bald nicht mehr nur uns Frauen vorbehalten!

Der Sommer kommt - höchste Zeit also unsere kurzen Hosen und Oberteile aus den Tiefen des Kleiderschranks zu befreien. Dazu zählt für viele Frauen auch der geliebte Jumpsuit. Der luftige Einteiler ist super bequem und einfach praktisch, denn man hat ohne großes Kombinieren gleich ein perfektes Outfit.

In diesem Jahr dürfen sich aber nicht nur Frauen über das geliebte Teil freuen - sondern auch die Männerwelt! Denn die neuste Innovation für die warme Jahreszeit 2017 ist der Jumpsuit für den Mann. Nein, kein Scherz. Das ganze nennt sich 'RompHim' - eine Wortschöpfung aus dem englischen Wort für Jumpsuit, 'Romper', und dem männlichen Pronomen 'Him'.

Der Jumpsuit für Männer ist ein Hit

Die Modelinie wurde von 'ACED Design' entwickelt und sammelt aktuell über eine Fundraising-Seite Geld, um in die Fließbandproduktion zu gehen. Wer jetzt denkt, "Was ein Quatsch", der sollte wissen, dass die Macher ihr Ziel von 10.000 US-Dollarn innerhalb weniger Tage vervierfacht haben. Fans hat der RompHim also offenbar jetzt schon!

Der Jumpsuit für Männer soll laut dem Hersteller "stylisch und cool" sein, aber gleichzeitig eine bequeme Passform und jede Menge Variationen bieten. Für umgerechnet knapp 108 Euro sollen die Einteiler auf den Markt kommen - eben ein echtes Designer-Teil!

Einfach nur schräg oder absolut cool: Was sagt ihr zu dem neuen Mode-Trend für Männer?