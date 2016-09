Schockierende Aufnahmen aus Venezuela: Die Bilder dieser Neugeborenenstation gehen um die Welt

Es fehlt aktuell am Nötigsten...

Die Bilder aus einem Krankenhaus in Venezuela, die am vergangenen Dienstag zahlreich bei Twitter geteilt wurden, schockieren. Zu sehen sind sechs Neugeborene, die in Pappkartons liegen.

Me reportan que está es la condición del retén en el IVSS Guzman Lander, debemos rescatar nuestra #Venezuela pic.twitter.com/yF5uDp8L6p — Manuel Ferreira G. (@manuelferreiraG) 20. September 2016

Mir wurde gesagt, das seien die aktuellen Bedingungen im Guzman Lander Krankenhaus. Wir müssen unser Venezuela retten #Venezuela

Geteilt hat die Bilder Manuel Ferreira, ein Rechtsanwalt aus Venezuela. Das Land befindet sich aktuell in einer schlimmen Finanzkrise. Es fehlt nicht nur in Krankenhäusern landesweit an den richtigen und wichtigen medizinischen Geräten. Den Menschen in Venezuela fehlt es auch im alltäglichen Leben an Grundlegendem.

ASÍ RECIBE LA REVOLUCIÓN A LOS NUEVOS VENEZOLANOS. Con este reporte que me hacen desde el retén del IVSS Domingo Guzman Lander en #Anzoategui inició mi día. Pedimos a las autoridades que se apersonen en las instalaciones y tomen cartas en el asunto. Tenemos el deber moral de rescatar nuestra #Venezuela. Ein von Manuel Ferreira (@manuelf000) gepostetes Foto am 20. Sep 2016 um 5:32 Uhr

Der Direktor des Krankenhauses, José Zurbarán, gab in einem Interview mit 'El Norte' an, dass die Entscheidung, die Kinder in Pappkartons zu legen, einzig von den Schwestern der Nachtschicht getroffen wurde und dass das ein Fehler gewesen sei. Von fehlenden Geräten oder Mobiliar sprach er nicht.

Ob die Kinder anschließend noch in richtige Betten verlegt wurden oder was mit anderen Neugeborenen passiert, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass es vielen Menschen in Venezuela gerade am Nötigsten fehlt.