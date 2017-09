Wir möchten gerade am liebsten schreiend weglaufen...

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und das ist im Großen und Ganzen auch gut so. Schließlich bringt das genügend Abwechslung in unser aller Alltag. Doch DIESE Schwangerschaftsbilder einer US-Amerikanerin, die wir im Netz entdeckt haben, lassen uns schaudern.

Frauen wählen ja gerne persönliche Motive, wenn es um das in Szene setzen ihrer Schwangerschaft geht. Oft findet sich eine Leidenschaft oder aber der Beruf in den Bildern wieder. So auch bei Emily Mueller. Und genau damit haben wir ein ziemlich großes Problem, denn die baldige Vierfach-Mama ist Bienenzüchterin.

Oh ja, die Bilder gehen in genau die Richtung, an die du jetzt denkst und vor der du dich zu Recht fürchtest. Denn aus Emilys Verbundenheit zu den kleinen fliegenden Tierchen resultieren Bilder, bei deren bloßer Betrachtung wir uns vor Angst schütteln.

Und jetzt sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt... Emilys Körper und vor allem ihr runder Babybauch sind bedeckt von unzähligen Bienen. Das, was bei vielen von uns blanke Panik auslösen würde, ist für Emily das perfekte Schwangerschaftsfoto.

Außergewöhnlich schön oder schlicht unverantwortlich?

Wer schon einmal von einer Biene gestochen wurde, weiß, wie sehr das weh tut. Noch dazu kann Bienengift zu heftigen allergischen Reaktionen führen. Auch wenn Emily als Bienenzüchterin weiß, wie man mit den Insekten umgehen muss, haben wir beim Anblick der tausenden wimmelnden Bienen auf ihrem Babybauch ein mulmiges Gefühl. Was meint ihr: Ist dieses Shooting schlichtweg unverantwortlich oder außergewöhnlich schön?

Auch wenn wir die Bilder befremdlich finden, können wir trotzdem irgendwie verstehen, was Emily dazu bewogen hat (und das mit den Hormonen ist ja auch nicht außer Acht zu lassen). Gleichzeitig fragen wir uns aber, wie wohl die Bilder einer schwangeren Pizza-Liebhaberin aussehen würden...