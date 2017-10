Eigentlich geht es uns Frauen ja nur darum, uns wohl zu fühlen und mit uns selbst zufrieden zu sein... aber da fangen die Probleme ja schon an!

Es gibt einfach Situationen im Leben, die können nur Frauen nachvollziehen und wissen sofort, wie man sich dabei fühlt. Ihr wisst gerade nicht so richtig, was genau ich meine? Na, dann schaut euch einfach die Illustrationen von Crystal Ro an, die Alltagsmomente aus dem Frauenleben zeichnet.

Ein Beitrag geteilt von Crystal Ro (@crystal.ro) am 12. Aug 2017 um 18:45 Uhr

Die Redakteurin skizziert kleine Situationen aus dem Leben einer Frau und wir alle wissen beim Betrachten der Bilder ganz genau, wann und wo uns das das letzte Mal passiert ist.

Ein Beitrag geteilt von Crystal Ro (@crystal.ro) am 14. Okt 2017 um 11:33 Uhr

Die Vergleiche mit anderen Frauen, zyklische Probleme und der fast komplett zerstörte, aber dennoch bequemste BH im Schrank - scheinbar sind wir Frauen doch irgendwie alle gleich. Warum um Himmels Willen können Männer uns dann trotzdem immer noch nicht verstehen?

Wenn ihr noch mehr von Crystals Meisterwerken sehen wollt, folgt ihr doch auf Instagram.

Hier könnt ihr mehr von Crystals Illustrationen sehen:

