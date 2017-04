Einhorn-Fans aufgepasst: Dieser neue Starbucks-Drink ist einfach magisch!

Wir verraten euch, wo und wie ihr die bunte Köstlichkeit bekommen könnt.

Einhörner sind heute aus keinem Lebensbereich mehr wegzudenken. Ob als Duschgel, Gebäck oder Geschenk-Idee - Unicorns gehen immer! Das hat nun wohl auch Kaffee-Gigant Starbucks erkannt und bringt prompt etwas auf den Markt, was unsere Herzen höher schlagen lässt: Den Einhorn Frappuccino!

As majestic as it is magenta... #UnicornFrappuccino. Color-changing, flavor-changing, potentially life-changing. #🦄 Available for a limited time at participating stores in the US, Canada & Mexico. Ein Beitrag geteilt von Starbucks Coffee ☕ (@starbucks) am 19. Apr 2017 um 6:05 Uhr

Das magische und äußerst farbenfrohe Getränk gibt es allerdings nur für kurze Zeit: Vom 19. bis zum 23. April ist der Frappuccino in Starbucks-Filialen in den USA, Kanada und Mexiko verfügbar. Ob der Drink irgendwann auch in Deutschland verfügbar ist, steht noch in den Sternen. Aber wir hoffen, dass er nicht allzu lange auf sich warten lässt!

Was macht den Drink so besonders? Der Frappuccino besteht aus Milch und Sahne und wird mit Mango-Sirup, bunten Streuseln und pinkem Zuckerpulver verfeinert. Beim Trinken verändert er nicht nur seine Farbe, sondern auch seinen Geschmack. "Dank magischer Inhaltsstoffe schmeckt der Einhorn-Frappuccino erst süß und fruchtig, bis er schließlich angenehm sauer im Geschmack wird", erklärt Starbucks.

Klingt wirklich magisch, oder? Da können wir auch die 410 Kalorien und 16 Gramm Zucker ignorieren, die das Getränk mit sich bringt. Fastenzeit ist ja ohnehin vorbei...

Mit diesen Tassen wird jeder Kaffee magisch: