Dieser todkranke Hund lebte noch lange genug, um die Hochzeit seines Frauchens mitzuerleben

Bei Hochzeiten fließen ja ohnehin oft schon eine Menge Tränen. Es ist eben eine rührende Angelegenheit. Doch bei der Hochzeit, über die wir heute berichten, blieb wirklich kein Auge trocken. Denn neben dem Brautpaar stand noch ein Vierbeiner im Mittelpunkt, der nicht mehr lange zu leben hatte.

Wir wollen euch Charlie vorstellen, ein schwarzer, liebenswerter Labrador, der vor 15 Jahren als Welpe ausgesetzt und in einem Einkaufswagen gefunden wurde. Er bekam ein neues, liebevolles Zuhause bei Kelly O'Connell, einer Tierärztin. Vor wenigen Wochen heiratete Kelly ihren Partner James Garvin. Ihr war wichtig, dass Charlie ebenfalls bei der Zeremonie anwesend war. Kein leichtes Unterfangen, denn der Vierbeiner litt an einem Gehirntumor und hatte nur noch wenige Tage zu leben.

Erstaunlicherweise schaffte der kranke Hund den Gang zum Altar an der Seite seines Frauchens. Doch als es dann an der Zeit war, den Rückweg anzutreten, fand er nicht genug Kraft. Doch keine Bange: Kellys Schwester und Trauzeugin griff den großen Labrador und trug ihn in ihren Armen zurück. Die Hochzeitsfotografin Jennifer Dziuvenis war da, um das alles in rührenden Bildern festzuhalten.

"Diesen unglaublichen, wunderschönen, emotionalen Moment festhalten zu können, war einer der schönsten Dinge, die ich in meiner fotografischen Karriere jemals getan habe", so Jennifer. "Es sind Momente wie diese, die mich daran erinnern, warum ich das tue, was ich tue. Ich stand einfach hinter der Kamera, sah zu und weinte mir die Augen aus."

Nach der Zeremonie trafen Frauchen und Hund wieder aufeinander. "Ich sagte immer wieder zu ihm: 'Du hast es geschafft, Kumpel. Du hast es geschafft'", so Kelly im Gespräch mit 'Elite Daily'. "Er hatte ein riesiges Grinsen im Gesicht."

​Es war einer der letzten Momente, die Kelly und Charlie zusammen verbringen konnten. Denn nur wenige Tage nach der Hochzeit stirbt Charlie.