Der Streuner suchte nur Schutz vor dem Regen - doch fand am Ende ein glückliches Zuhause.

Eigentlich sind unerwünschte Hochzeitsgäste so ziemlich das Schlimmste, was einem Brautpaar am angeblich schönsten Tag ihres Lebens passieren kann. Doch der unerwartete Besucher, der Marília Pieroni und Matheus Gomes Martins bei ihrem Ja-Wort in Brasilien störte, war eine positive Überraschung.

Hochzeitscrasher auf vier Pfoten

Regnerisches Wetter zwang das glückliche Paar ihre Trauung Ende September von draußen in ein Zelt zu verlegen. Doch nicht nur alle geladenen Gäste, sondern auch ein streunender Hund fand seinen Weg ins Innere. Er wurde prompt wieder raus geworfen, suchte aber kurze Zeit später erneut im Zelt Schutz vor dem Regen.

"Als die Trauung begann, waren alle überrascht, als der Hund pünktlich zum Hochzeitsmarsch hereingelaufen kam", erzählt Braut Marília im Gespräch mit 'The Dodo'. Dann - nach dem zweiten Rauswurf - kam der nasse Vierbeiner ein weiteres Mal zurück und ließ sich diesmal ohne zu zögern auf dem Schleier der Braut nieder.

Der unerwartete Besucher darf bleiben

Weil die Braut sich davon gar nicht beirren ließ, sondern den Überraschungsgast total niedlich fand, durfte der Streuner diesmal bleiben. Sogar zur Party blieb der Hund im Zelt, bekam etwas vom Buffet zu essen und verschwand schließlich am Ende des Abends auf eigene Faust.

Nach der Hochzeit ließ der herrenlose Hund Marília und Matheus nicht mehr los und so beschlossen sie, ihn zu adoptieren. Mit Hilfe einer Frau, die wusste, wo der Vierbeiner sich aufhielt, fanden sie ihn und nahmen ihn mit nachhause. Nun ist er Teil ihrer kleinen Familie und trägt den Namen Snoop.

"Wir sind sehr glücklich"

Im Gespräch mit der 'Huffington Post' erklärt die Braut, wie sich Snoop als neues Familienmitglied macht: "Er fügt sich in seinen neuen Alltag sehr gut ein. Er ist sehr verspielt, anhänglich und liebevoll. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben."

So hat an einem regnerischen Tag in Brasilien nicht nur ein Brautpaar, sondern auch ein Streuner sein Happy End gefunden.