So bewegend nehmen diese Polizisten Abschied von ihrem todkranken Polizeihund

Freunde und Kollegen bereiteten dem unheilbar kranken Vierbeiner einen emotionales letztes Lebewohl.

Über 10 Jahre waren Officer D'Aresta und Schäferhund Hunter ein unschlagbares Team - bis der Vierbeiner plötzlich schwere Krankheitssymptome zeigte. Sofort ging sein Herrchen mit ihm zum Arzt. Eine besonders aggressive Form von Leberkrebs hatte sich bereits unheilbar in Hunters Körper ausgebreitet. Ärzte rieten dem Polizisten, seinen treuen Gefährten einschläfern zu lassen.

Keine leichte Entscheidung nach all dem, was die beiden über die Jahre beruflich und privat gemeinsam erlebt haben. Um Hund Hunter aber vor weiteren Schmerzen und Behandlungen zu bewahren, entschied sich Officer D'Aresta dazu, seinen Hund zu erlösen. Jedoch nicht, ohne ihn gebührend zu verabschieden.

"Hunter und Officer D'Aresta waren für die letzten 10 Jahre so ein wichtiger Bestandteil unseres Departments. So ein hingebungsvolles K-9 Team. Es wird nie wieder das Gleiche sein. Ruhe in Frieden, Hunter, du hast Großartiges geleistet. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Officer D'Aresta und seiner Familie."

Um Hunter und seine treuen Dienste zu würdigen und um dem Hund zu zeigen, wie sehr er geschätzt wurde und bald vermisst wird, versammelte sich das gesamte K-9 Team des Middletown Police Departments in Connecticut und erwies ihm einen beeindruckenden und traurigen letzten Abschied.

Besonders für Hunters Herrchen und dessen Familie war der Abschied schwer. Seit er ein kleiner Welpe war, lebte der Hund bei Officer D'Aresta und dessen Frau. Die Kinder des Polizisten waren mit Hunter groß geworden.

Ruhe in Frieden, Hunter.

