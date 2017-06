Der "Baum-Mann" lässt Frauenherzen in aller Welt höher schlagen.

In regelmäßigen Abständen gibt es neue, attraktive Menschen im Netz, die unsere Herzen erobern. Erinnert ihr euch zum Beispiel an den "heißesten Arzt der Welt" oder den 'hotdudeswithdogs' Instagram-Account? Na, dann schnallt euch mal an, denn wir haben eine neue Augenweide für euch!

Dürfen wir vorstellen? Danny Jones - auch bekannt als 'Tree Man' (zu Deutsch: "Baum-Mann"). Wenn ihr euch jetzt fragt, woher dieser ungewöhnliche Spitzname kommt, müsst ihr euch den werten Herren einfach mal anschauen.

Ein Beitrag geteilt von Danny Jones Online Training (@dannyjonesfitness) am 24. Apr 2017 um 18:32 Uhr

Danny ist Fitness-Trainer, hat über eine halbe Millionen Instagram-Follower und ist laut der Beschreibung in seinem Profil über 2 Meter groß und dabei 120 Kilogramm pure Muskelmasse.

Die Nutzerin 'la loba' hat Dannys Internet-Präsenz entdeckt und auf Twitter geteilt. "Das ist kein Mann, das ist ein Baum", schrieb sie zu zwei Bildern des Sportlers. Ihr Beitrag wurde bis heute fast 25.000 Mal geteilt und nur wegen ihr schlagen nun Frauenherzen überall auf der Welt höher.

This not a man, this a tree. pic.twitter.com/0rU95oBbxh — la loba (@vickto_willy) 29. Mai 2017

Auf seinem Instagram-Account teilt Danny regelmäßig Bilder seiner Trainingseinheiten und Protein-Shakes, aber natürlich auch jede Menge Oben-ohne-Selfies - manchmal sogar Unten-ohne-Selfies!

© Instagram / dannyjonesfitness

Wenn ihr euch den Augenschmaus nicht entgehen lassen wollt, könnt ihr Danny HIER folgen.