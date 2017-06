"Ich liebe meinen Körper und endlich verstehe ich, warum er es auch tut."

Instagram-Userin Jazzy ist negative Kommentare unter ihren Posts gewohnt. Die Mutter zweier Jungs und Bodypositive-Verfechterin weiß, dass sie mit den teils freizügigen Schnappschüssen ihres kurvigen Körpers Hater auf den Plan ruft. Menschen, die andere auf Grund ihrer Figur kritisieren und beleidigen.

Dass einer ihrer neuesten Posts ein so positives Feedback bekommen würde, damit hätte die junge Frau nicht gerechnet. Das Bild, das mittlerweile fast 60.000 Mal gelikt wurde, zeigt sie und ihren Ehemann in Hand in Hand in Bademode am Strand. Auf den ersten Blick scheinen die beiden sehr unterschiedlich: Sie kurvig, er durchtrainiert. Emotional schreibt sie dazu, was es heißt, ein ungleiches Paar zu sein.

"Wie kann er etwas lieben, was nicht 'perfekt' ist?"

"In all den Jahren hat dieser Mann jede Kurve, jede Rolle und jeden Dehnungsstreifen an meinem Körper geliebt. Ich habe nie verstanden warum," schreibt Jazzy. "Wie kann er etwas lieben, das nicht 'perfekt' ist? Wie kann ein Mann, der fit geboren wurde, jemanden wie mich lieben?".



Die junge Frau beschreibt die Selbstzweifel, die wohl jede Frau kennt, die mit ihrer Figur hadert. Oft können wir nicht verstehen, wie unser Partner uns trotz aller Makel lieben kann. Wie kann er oder sie genau das an uns lieben, was wir so sehr hassen?



"Ich habe keinen flachen Bauch, ich wackel, wenn ich laufe. Jetzt mal ehrlich, wenn ich die Treppen zu schnell hochlaufe, dann klatscht mein Körper!!"

Lange Zeit kämpfte Jazzy damit, sich selbst und ihre Rundungen zu akzeptieren. Heute hat sie Selbstbewusstsein und liebt ihren Körper - auch dank des zahlreichen positiven Feedbacks, dass sie auf ihrem Instagram-Account erfahren hat.

​

"Heute weiß ich - ich habe den 'perfekten' Körper!! Jede Rolle, jede Kurve, jeder Dehnungsstreifen ist perfekt an mir, um uns beide glücklich zu machen!!! Ich liebe meinen Körper und endlich verstehe ich, warum er es auch tut!!"

Du kannst nur jemanden lieben, wenn du dich selbst liebst

Wir finden die Posts von Jazzy einfach großartig! Die junge Frau sagt den Vorurteilen gegenüber anderen Figurtypen und ungleichen Paaren den Kampf an und zeigt, dass Liebe so viel stärker ist als Hass. Eine starke Botschaft an Hater und ein wirklich wunderbares Vorbild für viele andere Frauen.