Kindermund tut Wahrheit kund: Dieser Vater zeichnet die genialen Sprüche seiner Tochter

"Papa, riech mal meine Achsel. Meine Achsel ist wunderschön."

Was auch immer Kindern in den Kopf kommt, sie sprechen es einfach gerne aus. Kein Thema ist ihnen unangenehm und das ist gerade das Tolle an ihnen, oder? Falsches Schamgefühl oder die Angst, etwas Falsches zu sagen, kennen sie nicht. Und dafür lieben wir sie zuweilen einfach noch ein kleines bisschen mehr, denn sie bescheren uns damit wundervolle Momente.

Auch Künstler Martin Bruckner hatte große Freude an den witzigen, ehrlichen und teilweise philosophischen Kommentaren seiner Tochter. ​Zu den besten Sprüchen seiner damals 2-jährigen Tochter Harper Grace zeichnete er deshalb kleine Bilder, die er eigentlich nur seiner Frau zum Muttertag schenken wollte.

Als er ein paar der Zeichnungen fertig hatte, postete er sie auf seiner Facebook-Seite 'Spaghetti Toes' und schnell erhielten die Bilder viel Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite fanden vor allem Eltern die Bilder sehr lustig, auf der anderen Seite meldete sich aber auch ein Publizist bei ihm und bot ihm an, ein Buch mit seinen Zeichnungen zu veröffentlichen.

Martins eigene Zeichnungen reichten da noch nicht aus. Zum Glück aber schickten ihm Eltern rund um den Globus Sprüche ihrer eigenen Kinder und baten den Künstler, auch diese in witzige Zeichnungen zu verwandeln. Und tatsächlich erwiesen sich sehr viel Kinder als wahre Genies.

Mittlerweile kann Martin von all den Anfragen für Zeichnungen und seinem Buch sehr gut leben. Harper Grace ist heute schon 5 Jahre alt und ihre Aussagen sind ein bisschen "erwachsener" geworden. Von Zeit zu Zeit weiß sie ihren Vater aber trotzdem zu einem wunderbaren Bild zu inspirieren.

​Wenn ihr noch mehr von Martin und seiner aufgeweckten Tochter sehen und lesen wollt, besucht am besten seine Facebook-Seite.