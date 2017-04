An alle, die immer noch denken, Mamas hätten sooo viel freie Zeit: Diese Mutter findet klare Worte

"Du denkst, ich sitze den ganzen Tag zuhause und dreh Däumchen?"

Wenn man sich so umschaut, scheint das Netz aktuell ja geradezu überlaufen zu sein von Mama-Blogs. Überall teilen Mütter von überall auf der Welt ihren Alltag mit ihren Kleinen. Und trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen? - hagelt es Kritik und Unverständnis von allen Seiten.

Für jede Kleinigkeit müssen sich Mütter jetzt fiese Kommentare gefallen lassen, meist von anderen Super-Mamas, die es eben einfach "besser" wissen. Auch Mama-Bloggerin Anna Strode kennt diese Art von ungefragter Kritik. Sie ist eine sportliche - und aktuell hochschwangere - Vollzeit-Mama von Zwillingen. Mit ihren fast 80.000 Followern teilt sie auf Instagram täglich Tipps und Anekdoten rund um Fitness in der Schwangerschaft und/oder mit Kindern.

Doch kürzlich musste sich Anna ein fieses Kommentar gefallen lassen, in welchem ihr jemand vorwarf, ihr Leben müsse ja ein wahres Kinderspiel sein, da sie nicht arbeite. Darauf reagierte die Mutter prompt mit einer schlagfertigen Antwort.

"Jemand schrieb: 'Ich wünschte, ich könnte den ganzen Tag zuhause bleiben und mit meinen Kindern Sport treiben, aber stattdessen muss ich zur Arbeit gehen und ARBEITEN'", schreibt Anna. "Du denkst, ich arbeite nicht? Du denkst, ich sitze den ganzen Tag zuhause und dreh Däumchen? Denkst du wirklich, zwei Kleinkinder lassen mich einfach entspannen, nachdem ich mein morgendliches Work-Out absolviert habe? Denkst du, dass ich vor Energie nur so strotze, während ein neues Baby in mir heranwächst und ich mein Bestes gebe, um mit den beiden Zwillingsjungen mitzuhalten, die ständig um mich herumrennen?"

"Um dich mal aufzuklären: Ich mache vielleicht 20-30 Minuten am Tag Sport. (...) Ich verbringe sicherlich nicht den ganzen Tag mit Sport. Meine Tage sind gefüllt mit vollen Windeln, Schreianfällen, dem Spielen mit Autos und Trucks und dem Kochen von Essen, was meist auf dem Boden landet. Gefüllt damit durch die Straßen zu laufen, schlecht gelaunte Kinder zum Schlafen zu bekommen, ihnen beizubringen zu teilen, anstatt sich gegenseitig zu schupsen, zu schaukeln, Klettergerüste zu besteigen, das Alphabet zu singen, Abenteuer für die Kleinen zu planen, drei Mal am Tag zu staubsaugen UND den ganzen Tag Schiedsrichter zu spielen, weil die zwei kleinen Äffchen nicht einfach friedlich miteinander spielen können!"

Seit ihrem Post hat Anna jede Menge Unterstützung für ihre klaren und ehrlichen Worte bekommen. Besonders andere Vollzeit-Mamas, die sich ständig ähnliche Sprüche anhören müssen, freuen sich, dass jemand endlich ausspricht, was sie schon so lange denken.

Denn in Sachen Mamasein gibt es eben kein "richtig" oder "falsch". Jede Mutter lebt, erzieht und liebt so, wie sie es für richtig hält und wie es für sie funktioniert. Dabei ist keine weniger engagiert oder gar fauler als die andere. Mütter - vor allem im Netz - sollten lernen, einander zu unterstützen, anstatt ständig nur Kritik zu äußern, weil jemand anders handelt.

Wenn ihr noch mehr von Anna lesen wollt, schaut doch auf ihrer Instagram-Seite vorbei.