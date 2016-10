Heißer Tee gefällig? Ein einziges Foto machte aus diesem Kellner ein Model

Gestern noch schenkte er als Chai Walla Tee aus, heute ist er Model einer Modefirma.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort - so in etwa lässt sich die Karriere des 18-jährigen Arshad Khan aus Islamabad, Pakistan, beschreiben. Denn hätte er am letzten Samstag nicht gearbeitet und wäre er dabei nicht von Fotografin Jiah Ali abgelichtet worden, dann würde er auch heute noch Tee für seine Gäste brühen. Doch stattdessen ist Arshad jetzt Model.

​Seine Geschichte klingt beinah zu schön um wahr zu sein, doch genau so hat es sich zugetragen. Als Jiah Ali den Itwar Bazaar in Pakistans Hauptstadt Islamabad besucht, sticht ihr der gut aussehende Chi Wallah (zu deutsch: "Tee-Kellner") ins Auge. Sie zückt ihre Kamera und macht eine wunderschöne Aufnahme. Stolz auf ihr Bild postet Jiah es bei Instagram.

Was dann passiert, ist ihr bis heute selbst unbegreiflich. Denn innerhalb weniger Stunden liken Tausende das Bild. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Der junge Mann selbst gibt schon zwei Tage nachdem das Bild bei Instagram gepostet wurde sein erstes Interview und berichtet, dass jetzt vermehrt weibliche Gäste bei ihm vorbei kommen würden. "30-50 Frauen kamen vorbei um mich kennenzulernen und Bilder mit mir zu machen", so Arshad.

Die Macher der Website 'fitin.pk', ein Team von Studenten verschiedener Unis Islamabads, wurden auch auf den Kellner mit den stahlblauen Augen aufmerksam und boten ihm einen Modelvertrag an.

Und das ist hoffentlich nur der Anfang für seine kommende Karriere. Angeblich seien auch schon Filmemacher an dem einstigen Chi Wallah interessiert.