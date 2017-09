Der Vorher-Nachher-Vergleich dieser Mama beweist, dass jeder Körper seine Zeit braucht, um wieder fit zu werden.

Nichts verändert unsere Körper so radikal in so kurzer Zeit wie eine Schwangerschaft - sowohl vor, als auch nach der Geburt unseres Babys. Das erlebt auch die frischgebackene Mama Anupa King momentan. Sie hat gerade ihren zweiten Sohn auf die Welt gebracht und teilt ihre Erfahrungen dazu mit ihren knapp 27.000 Instagram-Followern.

In einem direkten Vergleich zeigte die Mutter kürzlich ein Bild ihres Bauches kurz vor der Entbindung ihres kleinen Sohnes Levi und eines nur wenige Wochen danach. Diese beiden Bilder zu teilen kostete sie einiges an Überwindung, wie sie selber sagt, doch eine Begegnung mit einem Fremden im Supermarkt inspirierte sie dazu.

"Ich liebe meinen Körper"

"Gestern wurde ich vom Bäcker im Supermarkt gefragt, 'Bekommen sie ein Mädchen oder einen Jungen?'", schreibt Anupa. Eigentlich ist das ein Kommentar, der wohl jede Frau, die nicht schwanger ist, wirklich treffen würde. Und auch Anupa gibt zu, dass diese Bemerkung sie früher schwer getroffen hätte - schließlich ist sie gerade NICHT mehr schwanger und kämpft nur damit, dass ihr Körper noch völlig fremd erscheint.

Doch die frischgebackene Mama reagierte ganz anders, wie sie selber erklärt: "Stattdessen lächelte ich einfach und erklärte, ich hätte einen Jungen bekommen. Nachdem ich den Supermarkt verlassen hatte, realisierte ich, dass ich meinen Körper einfach liebe und super stolz darauf bin - das ist auch der Grund, warum ich dieses Bild mit euch teile."

Ein Beitrag geteilt von Anupa King (@denupzter) am 3. Sep 2017 um 13:05 Uhr

"Ganz egal, wie viel Zeit mein Körper benötigt..."

Anupa ist eigentlich Tänzerin und leidenschaftliche Marathonläuferin. Nun aber muss sie lernen, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis ihr Körper wieder so in Form ist, wie er einst war. "Ich bewundere all die Mütter da draußen, die sagen, Stillen hat ihnen geholfen wieder in Form zu kommen. Ich werde ein paar Langstreckenläufe auf dem Weg dahin benötigen bevor ich mich wieder wie ich selbst fühle", so Anupa.

Doch obwohl die Zweifach-Mama sich in ihrem "neuen" Körper nicht zu hundert Prozent wohlfühlt, weiß sie, dass er einfach nur Zeit braucht. "Ich weiß, dass mein Körper einen Weg finden wird und bis dahin werde ich freundlich zu ihm sein, mit dem Wissen, dass er genau das tut, was er soll, für Levi und mich."