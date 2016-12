Wie bitte?! Ab DIESEM Alter sollten Frauen auf Skinny Jeans, Tattoos und lange Haare verzichten

Nur falls ihr euch gefragt habt, wann ihr euren Friseur konsultieren, eure Garderobe umstellen und einen Termin zur Tattooentfernung machen solltet.

Kinder, was haben wir gelacht über diese Ergebnisse! Ach, ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht und könnt deshalb noch gar nicht mitlachen. Dann wollen wir euch DAS mal vorstellen.

​In einer aktuellen Umfrage wurden 2.000 Briten befragt, welchen Einfluss das Alter auf den Lebensstil einer Person haben sollte - und die Ergebnisse hauen uns um.

Es folgt deshalb eine Liste von Dingen, die laut der Befragten ab einem gewissen Alter unterlassen werden sollten. Achtung: Es folgt eine ordentliche Ladung Sarkasmus.

Skinny Jeans

Solltet ihr in der nahen Zukunft eine Frau sehen, von der ihr glaubt, dass sie 47 Jahre oder älter ist, die es wagt, eine Skinny Jeans zu tragen, dann klärt sie bitte auf. Denn die 2.000 Befragten sind sich einig darüber, dass das alles andere als akzeptabel ist. Frau sollte ab 47 die Skinny Jeans im Laden hängen lassen und stattdessen auf bequeme Kleidung zurück greifen - so die Teilnehmer der Umfrage.

Lange Haare

Frau muss sich spätestens ab einem Alter von 46 Jahren von ihren langen Haaren trennen. Weil... äh, einfach so. Graue Haare sollte sie bitte ebenfalls wegfärben, so die Befragten, die wären schließlich ein Indikator auf ihr bereits fortgeschrittenes Alter.

Tattoos & Musik

Spätestens mit 36 Jahren sollten Frauen aufhören, Boybands gut zu finden. Außerdem sollten sie keine Textnachrichten oder SMS mehr schreiben. Auf Tattoos oder Piercings sollte die Mitdreißigerin bitte auch verzichten. Das sei alles andere als akzeptabel. Oh, und: Mit 38 Jahren oder älter betrunken in der Öffentlichkeit aufzutreten ist definitiv der soziale Tod für Frauen.

Könnt ihr noch?

Party

Nachtclubs bitte nicht betreten, wenn ihr 44 und älter seid. Der Party-Urlaub auf Malle oder Ibiza findet bitte vor eurem 40. Geburtstag statt. Denn danach ist es einfach nur noch unmögliches Benehmen - behaupten zumindest die Teilnehmer der Umfrage.

Social Media

Ein klein wenig Trost spendet vielleicht das Ergebnis, dass es in jedem Alter in Ordnung ist, ein Facebook- oder Twitter-Profil zu haben. Andere soziale Medien wie Instagram und Co. sollten bitte den jüngeren Generationen überlassen werden. Solltet ihr aber über die "Jugend von heute" sprechen wollen, dann doch bitte erst, wenn ihr 45 Jahre oder älter seid.

Aber hey, am Ende ist Alter ja auch nur eine Zahl, nicht wahr? Wir können die Ergebnisse dieser Umfrage absolut nicht ernst nehmen und haben uns deshalb einfach herrlich amüsiert. Oder wie seht ihr das?

