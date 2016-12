Was ist DAS denn?! Sie hatte das wohl schrägste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten unterm Baum

Ähm, was ist DAS denn?!

Weihnachten ist die Zeit für Besinnlichkeit, Familie, gutes Essen - und schräge Geschenke. Wohl jeder von uns hat beim Öffnen eines Geschenks schon mal schief geguckt und nur ein unsicheres "Danke" gestottert. So ähnlich erging es in diesem Jahr auch Shelby Donovan aus dem amerikanischen New Orleans.

​Die 18-Jährige bekam von ihrer Mutter Kerri Roberts ein Geschenk, bei dem sie zunächst sprachlos war. "Ich starrte es eine ganze Weile an und versuchte es zu verarbeiten", so die Schülerin. "Ich wusste, wonach es aussah, aber ich wollte das nicht vor meiner ganzen Familie sagen."

Ihr fragt euch warum? Na, dann schaut euch mal an, was Shelby da am Heiligabend in der Hand hielt...

DAS packte Shelby vor rund 30 Gästen und Familienmitgliedern aus. "Ich musste lachen, aber irgendwie auch weinen", erklärt die 18-Jährige. Kein Wunder, denn dieses pinke Ding sieht mit seiner Form, Farbe und Größe verdächtig nach einem Sextoy aus.

Kerri schenkte ihrer Tochter aber selbstverständlich weder Sexspielzeug, noch war ihr überhaupt bewusst, wonach ihr Geschenk aussah. Tatsächlich handelt es sich nämlich um einen Griff, mit dem Shelby ihren Thermosbecher besser halten kann. Das sieht dann ungefähr so aus:

Ok, also alles halb so wild! Aber trotzdem ziemlich witzig, oder? "Ich habe es nicht mit Absicht gemacht", verteidigt sich Mama Kerri. "Ich habe einfach nach einem festen, robusten Griff gesucht, der an ihren Becher passen würde."

Allerdings war weniger der praktische Nutzen des Geschenks an Weihnachten Gesprächsthema, sondern viel mehr, wonach das pinke Teil tatsächlich aussah. Nach Aussage von Shelby wurden den ganzen Abend Witze gerissen - und sogar die Großmutter machte mit.

Kein Wunder, dass der Teenager auch gleich ein Bild des schrägen Geschenks mit seinen Freunden und Followern bei Twitter teilen musste. Und die stimmten Shelby auch gleich zu. "Das ist definitiv ein Dildo", meinte ein Nutzer. "Alles ist ein Dildo, wenn du mutig genug bist", warf ein anderer ein.

Wir sind uns aber sicher, dass Shelby ihr Geschenk tatsächlich nur als Bechergriff nutzen wird - und sonst nichts!

