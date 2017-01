Nudeln gehen immer: 8 Dinge, die du kennst, wenn du absolut nicht kochen kannst

Müsli zählt auch als Mahlzeit, oder?

Alle Frauen in meiner Familie sind ganz große Köchinnen und zaubern zu jeder Gelegenheit ein köstliches Menü. Sogar meine kleine Schwester schwingt gekonnt den Kochlöffel. Und dann gibt es da mich. Das klassische schwarze Schaf. Ich schaffe es, schon beim Versuch Rührei zu machen den Feueralarm auszulösen.

Es ist aber nicht nur so, dass ich kein Kochtalent besitze, sondern dass mir dieses ganze "Am-Herd-stehen-und-in-fünf-verschiedenen-Töpfen-rühren-und-nebenbei-Zwiebeln-schälen" einfach keinen Spaß macht. Einige Leute kochen gerne stundenlang und finden es entspannend. Mir reißt nach 10 Minuten schon der Geduldsfaden und ich finde essen viel entspannender.

Vielleicht versteht ihr mich ja. Vielleicht seid ihr ja genau so eine Null wie ich am Herd. Wenn das so ist, dann kommen euch diese acht Dinge eventuell bekannt vor...

Loading...

1. Lieferando, Lieferheld und Co. sind deine meistgenutzten Apps. Und der Pizzalieferant ist dein bester Freund.

2. Du kannst absolut nicht nachvollziehen, wie Menschen behaupten können, Kochen sei "entspannend". Für dich ist es purer Stress.

3. Der Inhalt deines Kühlschranks beschränkt sich auf Ketchup und Senf. Und eine halbe Flasche Rosé.

4. Bei Kochabenden mit den Mädels ist deine Aufgabe, den Wein zu verkosten. Ausgiebig. Bis das Essen fertig ist.

Loading...

5. Wenn du Mama besuchst, kehrst du stets mit etlichen Tupperdosen voller Reste wieder.

6. Du bist unglaublich dankbar dafür, dass es Mikrowelle und Wasserkocher gibt.

7. Cornflakes, Chips oder Kekse zählen als vollwertige Mahlzeit. Wer etwas anderes behauptet, hat keine Ahnung.

8. Immerhin kannst du eines: Nudeln kochen. Und Nudeln gehen immer!

Loading...

Falls dich doch mal die Inspiration packt: Tolle Rezeptideen!