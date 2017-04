​"Ich bin 3 und weiß alles" - Dieser kleine Junge erklärt uns auf wunderbare Weise die Welt

Kinder erklären uns gerne mal das Leben. Dieser Dreijährige begeistert uns dabei aber besonders.

Auf der Plattform 'Reddit' gibt es eine Rubrik, die sich "Ask me anything" (zu Deutsch: "Fragt mich alles") nennt. Wie der Name schon verrät, kann man dort allen möglichen Leuten Fragen stellen. Neben vielen Kuriositäten, verstecken sich dort auch einige echte Perlen.

​Der Vater eines dreijährigen Jungen hat so einen Frage-Thread für seinen Sohn angelegt und dieser beantwortet jetzt alle Fragen, die er von den Usern gestellt bekommt, unter dem Namen "MyUnAlteredMind". Dass diese Antworten natürlich ziemlich lustig ausfallen, kann man sich dabei sicher denken.

Die besten Antworten

Was ist der Sinn des Lebens?

Du bist es!



Ich mache gerade Pasta Aglio e Olio, aber es funktioniert nicht. Was schlägst du vor?

Kuchen.



Was würdest du tun, wenn du alles machen könntest?

Mir Saft holen.



Wer ist die coolste Person im Universum?

Ich bin es.

Natürlich schreibt der kleine Mann die Antworten nicht selber, sondern bekommt Unterstützung von seinem Vater. Der liest ihm die Fragen vor und schreibt dann die Weisheiten seines Sohns in den Thread. Nicht erwartet hat er jedoch, dass so viele User sich beteiligen.Trotzdem macht es ihn glücklich, dass sich die User für die Weisheiten seines Nachwuchses interessieren.

Welche scharfsinnigen Antworten haben euch eure Kinder schon gegeben?