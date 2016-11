Wieviele Kalorien stecken in einem Glas Nutella? Das Ergebnis überrascht selbst den härtesten Fan!

Und das Nutella-Glas ist erst der Anfang! Schau dir erstmal die Zahlen auf den anderen Produkten an.

Okay, okay - dass Schokoriegel, Chips und Alkohol nicht gesund sind, das muss uns nun wirklich keiner mehr verraten. Isst und trinkt man ja auch nicht jeden Tag. Trotzdem waren wir überrascht, als wir das Instagram-Profil zweier Studenten entdeckt haben, die im Rahmen einer Uni-Projekts einfach mal geschaut haben, wie viele Kalorien tatsächlich so in einem Produkt stecken.

In der Regel sieht man auf Produkten nämlich nur Angaben, wie viele Kalorien eine bestimmte Menge des Produkts hat. Jedoch nicht, wie viele Kalorien das gesamte Produkt beinhaltet. So haben 100g Nutella beispielsweise 547 kcal, ein ganzes 750g-Glas aber unglaubliche 4520 kcal.

Ganz schön große Zahl, nicht wahr? Aber neben dem beliebten Brotaufstrich haben die beiden auch allerhand andere Lebensmittel näher betrachtet. Von Käse über Ketchup bis hin zur vermeintlich kleinen Kinderüberraschung - die Zahlen, die anstelle des Firmenlogos vom Produkt prangern hinterlassen alle einen ziemlich bitteren Nachgeschmack.

Aber ganz vielleicht gilt an dieser Stelle ja zu sagen: Manchmal ist es doch besser, wenn man ein bisschen weniger weiß. Und ganz ehrlich, so eine ganze Flasche Ketchup oder ein Glas Pesto, selbst 750 g Nutella vertilgt man ja nun doch nicht ganz alleine und schon mal gar nicht auf einmal.