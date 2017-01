Dürfen wir vorstellen? Yana, die Katze mit zwei Gesichtern

Da ist wohl jemand einmal in den Farbtopf gefallen.

Wir erfreuen uns ja regelmäßig über ganz besondere Katzen oder außergewöhnliche Vierbeiner. Doch als wir die Samtpfote Yana entdeckt haben, waren wir gleich hin und weg. ​Denn eine so ungewöhnliche Fellfärbung wie diese Mischlingskatze sie trägt, haben wir selten gesehen. Aber seht doch selbst!

Es scheint fast so, als sei Yanas Eltern die Farbe ausgegangen. Genau in der Mitte ihres Gesichts teilt sich ihre Farbe geradewegs in schwarz und orange getigert. Der Rest der flauschigen Katze ist ebenfalls schwarz und orange gemischt und auf der Brust weist sie ein besonderes, weißes Dreieck auf. Irre!

Yana lebt seit ihrer Adoption im Sommer 2016 mir ihrem Frauchen Elizabeth, einer Architekturstudentin, in Weißrussland. In dieser kurzen Zeit ist sie bereits zu einem kleinen Star im Netz geworden und hat auf Instagram bereits stolze 16.500 Follower vorzuweisen.

Uns kann sie definitiv ab heute als Fan dazuzählen! Denn wie könnte man so ein niedliches Gesicht nicht lieben?

