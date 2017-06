Wir sind sicher, das Fotoalbum wird der Knaller zu ihrem 18. Geburtstag!

Die erste große Liebe einer Tochter ist ja sehr oft der Papa. Denn in ihren Augen ist er groß, stark und beschützt sie in allen Situationen. Außerdem kann man mit Papa besonders gut toben, herumalbern und Quatsch machen. Und sind wir mal ehrlich - oft sind es nicht die Kinder, die auf die unsinnigsten Ideen kommen...

Sholom Ber Solomon ist 36 Jahre alt und lebt mit Frau und Tochter Zoe in Kalifornien. Und wie das so ist als frisch gebackener Familienvater, so richtig viel ist noch nicht los mit dem Nachwuchs. Meistens liegt er nur rum, lässt sich in der Weltgeschichte herumfahren oder macht die Windeln voll.

Für mehr Schwung im Fotoalbum

Um ein bisschen Schwung in den eigenen Tag, aber auch in das Kinder-Fotoalbum zu bringen, hatte 'sbsolly', wie er sich auf seinem Instagram-Kanal nennt, eine fantastische Idee. Statt der schon so oft gesehenen traditionellen Fotomotive und Familienbilder entschied er sich für die witzige Variante.

Ob als Ballerina, Windelbändiger, Hobby-Gärtner oder Strandschönheit - Sholom Ber Solomon ist sich nicht zu schade, sich selbst aufs Korn zu nehmen und in den absurdesten Kostümen zu zeigen

Mama macht die Fotos

Tochter Zoe scheint all das noch mit einer kindlichen Gelassenheit und Freude hinzunehmen. Fotografin der witzig-süßen Bildern ist übrigens immer Mama. Vielleicht stammt auch daher das freudige Strahlen der Kleinen auf vielen Bildern.

Unsere Favoriten sind auf jeden Fall diese letzten drei Bilder. Denn es ist faszinierend zu sehen, wie groß die kleine Zoe in so kurzer Zeit geworden ist. Aber noch besser finden wir, dass es dem stolzen Papa noch lange nicht an Ideen zu fehlen scheint, wie er sich und seine Tochter für die Ewigkeit festhalten kann.

Wenn ihr mindestens genauso gespannt seid wie wir, was Papa Sholom Ber Solomon sich da noch so alles ausdenkt, dann schaut am besten von Zeit zu Zeit auf seinem Instagram-Profil vorbei.