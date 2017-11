Polizei bestraft einen 2-Jährigen: 140 Euro wegen Wildpinkeln!

Der zweijährige Mattias schafft es nicht mehr zur Toilette. Die Polizei verhängt dafür eine Ordnungsstrafe.

Es hat wohl jeder Elternteil schon einen Moment erlebt, in dem man draußen unterwegs ist und der Nachwuchs es einfach nicht mehr zur nächsten öffentlichen Toilette schafft. Besonders wenn die Kleinen gerade erst aus den Windeln sind, darf man keine Zeit verschwenden, wenn das Kind sagt, dass es "gaaaanz dringend" mal muss.

In solchen Situationen ist eben manchmal keine Zeit, schnell ins nächste Café zu huschen - da muss man schnell hinter den nächsten Baum oder Busch huschen, ehe das Kind sich in die Hose pinkelt. So erging es kürzlich auch Opa Hennie, einem Großvater aus dem niederländischen Uden, wie 'Metro' berichtet.

Opa Hennie soll 140 Euro Strafe zahlen

Hennie war gerade mit seinem Enkel Mattias auf dem Spielplatz, als der Zweijährige plötzlich dringend Pipi muss. Weil keine Toilette in der Nähe ist, lässt ihn sein Opa unauffällig und vor Blicken geschützt an dem nächsten Grünstreifen urinieren. Leider ist die Polizei in Sichtweite und die Beamten verhängen eine Geldstrafe in Höhe von 140 Euro.

Hennie widerspricht den Polizisten. Sein Enkel sei kein ausgewachsener Mann, der sich des Wildpinkelns schuldig mache, sondern ein Kleinkind, das seine Blase einfach noch nicht so unter Kontrolle hat. Aber die Polizisten bleiben hartnäckig und irgendwann endet das Streitgespräch.

Nachdem Opa Hennie sich an die Medien wendet, geht die Geschichte von ihm und Enkel Mattias um die Welt. Und am Ende gibt es für den Großvater tatsächlich ein Happy End: Der Bürgermeister von Uden höchstpersönlich schaltet sich ein und erlässt die Strafe.

Opa Hennie erklärt im Interview, was vorgefallen ist: