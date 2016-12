Der einzige Weg, im Zweiten Weltkrieg zu überleben, ist für die Geheimagenten Max Vatan (Brad Pitt) und Marianne Beauséjour (Marion Cotillard), sich niemandem ganz zu erkennen zu geben. Beide sind wahre Experten der Täuschung. Als sie während einer außergewöhnlich riskanten Mission einander verfallen, hoffen sie auf eine Chance, all die doppelten Spiele hinter sich lassen zu können. Doch stattdessen werden Verdächtigungen und Gefahren zum Mittelpunkt ihrer Ehe in Zeiten des Krieges. Das liebende Paar reibt sich aneinander auf in einem immer gefährlicheren, möglicherweise tödlichen Test ihrer beider Loyalität, Identität und Liebe – mit globalen Auswirkungen



Filmstart: 22. Dezember 2016