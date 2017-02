Und da sind sie wieder! 22 Frauen in Augenkrebs verursachenden Glitzer-Minikleidern lassen vermuten, dass die Kostümabteilung der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" beim Ausverkauf einer türkischen Hochzeitsboutique tief in die Tasche gegriffen hat. Alle Ladys sind - natürlich - auf der Suche nach der wahren Liebe!



Geht es am Set wirklich so hart zu?



Doch das Format ist nicht neu und mittlerweile hat sich die ein oder andere Ex-Bachelor-Kandidatin aus vorherigen Staffeln bereits zu Wort gemeldet - anonym natürlich. Und was sie zu berichten haben, ist echt krass! Von wegen Liebe und Romantik. Sind die Rosenblätter erstmal gefallen, funkelt es hinter den Kulissen wohl nicht mehr so hell. Strikte Regeln und Verbote für die Teilnehmerinnen sind angeblich an der Tagesordnung. Was sonst noch Geheimes hinter den Kulissen der Sendung passiert? Im Video erfahrt ihr es!



Der Spaß beim Zuschauen bleibt



Trotzdem schalten auch in diesem Jahr garantiert wieder zahlreiche Zuschauer ein, wenn der Bachelor (in diesem Jahr der Kölner Sebastian Pannek) fleißig seine Rosen verteilt. Und es bleibt spannend - wer bekommt in diesem Jahr die heißbegehrte letzte Rose?



"Der Bachelor" läuft ab 1. Februar 2017 jeden Mittwoch um 20:15 auf RTL.