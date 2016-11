Gestern war die Welt noch in Ordnung und heute ist nichts mehr wie es war: "Es ist aus!" Das ist alles, an was man sich erinnert. Schluss, Aus, Vorbei. Seine Erklärungen und tröstenden Worte? Zählen jetzt nicht mehr. Plötzlich fällt man in ein tiefes Loch.Eine Trennung ist immer schmerzhaft und jeder Mensch geht anders damit um. Doch es gibt Phasen, die durchläuft wirklich JEDE Frau, wenn ihre Beziehung in die Brüche geht.