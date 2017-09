Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Fieser Kater? Dieses Frühstück hilft WIRKLICH wenn der Schädel brummt.

Das kennt leider wirklich jeder: Am Vorabend hat man zu tief ins Glas geschaut und beim Öffnen der Augen am nächsten Morgen möchte man einfach nur sterben. Besonders unschön ist der Morgen danach, wenn man sich noch zur Arbeit aufraffen muss oder die lieben Kleinen ihren Tribut zollen. Ganz ehrlich: Das Zaubermittel, das den fiesen Kater einfach verschwinden lässt, ist noch nicht erfunden worden, aber mit dem richtigen Frühstück kann man Übelkeit und Kopfweh zumindest in ihre Schranken weisen. Was dazu alles auf den Teller kommt, seht ihr im Video.