Die Gilmore Girls sind wieder zurück! In der Serie geht es um das allseits bekannte Mutter-Tochter- Duo Lorelai und Rory. Nach 10 Jahren, in denen die Fans auf eine Fortsetzung hofften, ist es nun endlich soweit. Netflix strahlt ab dem 25. November 4 neue Folgen der Kultserie aus! Wir durften die beiden Hauptdarstellerinnen, Lauren Graham und Alexis Bledel, in Berlin zum Interview treffen.