Baywatch: Zac Efron verrät uns, wie sein Kuss mit "The Rock" WIRKLICH war

Wir waren in Berlin und haben die Schauspieler von 'Baywatch' getroffen. Im Interview verraten sie uns unter anderem, wie es für Zac Efron war "The Rock" zu küssen!



Die Story:



In der heiß erwarteten Kinoactionkomödie BAYWATCH geht es um den engagierten Rettungsschwimmer Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) und sein Kräftemessen mit einem etwas zu stürmischen neuen Rekruten (Zac Efron). Als die beiden auf diverse kriminelle Machenschaften stoßen, müssen sie sich zusammenraufen, um die Zukunft ihres Strands zu schützen.