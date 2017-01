Film vs. Realität: SO sieht Romantik im echten Leben aus!





Aber warum passiert das eigentlich nie im echten Leben? Waum bleiben Romantik und große Gefühle im Alltag immer irgendwie auf der Strecke? So schwer kann das doch nicht sein! Oder doch? Wir zeigen euch, wie romantische Filmszenen im wahren Leben aussehen! Candlelight-Dinner über den Dächern der Stadt: Er hält sie fest in seinen starken Armen, blickt ihr tief in die Augen und flüstert "Ich liebe dich Babe"! Ach ja, es gibt doch nichts Schöneres, als so eine richtig kitschige Hollywood-Schnulze, in der sich zwei Menschen unsterblich ineinander verlieben, das Schicksal sie auf eine harte Probe stellt und am Ende doch alles gut wird.Aber warum passiert das eigentlich nie im echten Leben? Waum bleiben Romantik und große Gefühle im Alltag immer irgendwie auf der Strecke? So schwer kann das doch nicht sein! Oder doch? Wir zeigen euch, wie romantische Filmszenen im wahren Leben aussehen!