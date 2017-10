Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

"Thor 3: Tag der Entscheidung": Chris Hemsworth im Interview mit gofeminin

Zum Kinostart von "Thor 3: Tag der Entscheidung" verrät uns Hauptdarsteller Chris Hemsworth, was Zuschauer in der Marvel-Fortsetzung erwartet.



Schon im Trailer zum dritten Thor-Film fällt auf, dass der Superheld und Gott des Donners Thor einen ganz neuen Look verpasst bekommen hat. Statt langer Mähne zeigt er sich mit kurzgeschorener Frisur und statt seinem geliebten Hammer trägt er Schwert und Gladiator-Outfit.



Kein Wunder also, dass wir gleich nachfragen mussten, was es mit dem neuen Style auf sich hat, als wir Hauptdarsteller, Frauenschwarm und Thor alias Chris Hemsworth höchstpersönlich in Los Angeles zum Interview trafen.



Außerdem wollten wir wissen, was die drei Kinder des Australiers eigentlich von Papas Superhelden-Dasein halten. Was er zu all unseren Fragen zu erzählen hatte, könnt ihr euch oben im Video anschauen!



"Thor 3: Tag der Entscheidung" ist ab dem 31. Oktober 2017 deutschlandweit in den Kinos.