Als ein erfolgreicher New Yorker Werbemanager eine große Tragödie erlebt und sich völlig aus dem Leben zurückzieht, entwickeln seine verzweifelten Freunde einen (drastischen) Plan, um zu ihm durchzudringen. In seiner Trauer beginnt der Werbemanager universelle Fragen zu stellen, indem er Briefe an die Liebe, die Zeit und den Tod schreibt. Erst als er unerwartet sehr persönliche Antworten auf seine Notizen erhält, beginnt er zu begreifen, wie diese ewigen Konstanten untrennbar mit einem erfüllten Leben verbunden sind und dass sich selbst im schwersten Verlust Momente von tiefer Bedeutung und großer Schönheit offenbaren können.



Filmstart: 19. Januar 2017