18 liebevolle Sätze an die wertvollsten Menschen in unserem Leben: Unsere Kinder!

Der Alltag mit Kindern ist oft stressig und viel zu oft vergessen wir in der Hektik, wie glücklich wir eigentlich sind. Glücklich über unsere Kinder! Einfach weil es sie gibt. Darum ist es wichtig, sich zwischendurch Zeit zu nehmen und ihnen zu sagen, was wir fühlen, was wir uns für sie wünschen und was wir ihnen fürs Leben raten.

1. Ich bin immer für dich da. Immer!

Das Wichtigste, was du wissen sollst, ist dass du niemals allein sein wirst, denn ich bin immer an deiner Seite. Bei allem, was dich in deinem Leben erwartet, in den schönen, aber besonders in den schwierigen Zeiten, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite. Wenn du klein bist, sowieso. Aber auch wenn du schon groß bist und längst aus dem Haus. Ich dränge mich nicht auf. Aber ich bin immer da, wenn du mich brauchst.

2. Ich liebe dich genau so, wie du bist!

Nicht Klassenbester? Nicht der schnellste Läufer? Nicht die beste Sängerin? Das ist alles egal. Denn in meinen Augen bist du perfekt - genau so, wie du bist.

3. Jeder macht Fehler. Es ist ok.

Kein Mensch kann alles - und schon gar nicht sofort. Deshalb ist es nicht schlimm, wenn dir nicht immer alles gelingt. Wichtig ist nur, dass du nicht aufgibst und den Mut verlierst. Probier es weiter, du wirst besser werden. Und ich werde dir dabei helfen und dich unterstützen.

4. Kümmer dich um die Menschen um dich herum.

Ich möchte dir beibringen, wie wichtig Nächstenliebe ist. Dass du nicht die Augen verschließt für das, was um dich herum passiert. Damit du dich nicht nur um dich selbst, sondern auch um die Menschen um dich herum kümmerst. Denn wir alle leben in dieser Welt gemeinsam und müssen zusammenhalten.

5. Pass gut auf dich auf!

Am liebsten würde ich dich in Watte hüllen und keinen Moment aus den Augen lassen. Denn meine größte Angst ist, dass dir etwas zustoßen könnte! Leider kann ich nicht immer auf dich aufpassen, sondern muss loslassen. Darum sei nicht sauer, wenn ich dir zum hundertsten Mal hinterherrufe: "Sei vorsichtig!" oder "Zieh den Fahrradhelm auf!" Pass auf dein Leben gut auf, denn du hast nur eines.

6. Du bist etwas ganz Besonderes - so wie jeder Mensch.

Du bist einzigartig und etwas ganz Besonderes! Das solltest du niemals vergessen. Du solltest immer wissen, was du wert bist! Doch du solltest auch niemals vergessen, dass jeder Mensch auf dieser Welt einzigartig ist und wertvoll. Darum schätze dich selbst - und schätze die Menschen um dich herum ebenso!

7. Mach andere Menschen glücklich!

Alles Schöne, was ich erlebe, möchte ich gerne mit dir teilen. Denn wenn man Glück teilt, wird es noch größer! Darum teile dein Lachen, deine Freude, deine Energie und dein Glück mit anderen! Sie werden es dir doppelt und dreifach zurückgeben, du wirst sehen.

8. Verschließ dich nicht. Probier neue Dinge aus!

Jetzt, wo du klein bist, erscheint dir das Leben unendlich lang. Doch glaub mir, das ist es nicht. Darum nutze deine Tage sinnvoll und mit Bedacht. Verschließ dich nicht vor neuen Dingen, Menschen oder Situationen. Sei mutig und probiere Neues aus! Denn nur so kommst du in deinem Leben weiter! Und nur so kannst du am Ende deines Lebens zurückschauen und sagen: Ich habe jede Chance wahrgenommen!

9. Verfolge deine Träume!

Wenn du einen großen Wunsch hast, dann verfolge ihn! Egal ob du davon träumst, ein eigenes Pony zu besitzen, eine neue Eissorte zu entwickeln oder einmal Bundeskanzler/in zu werden. Du hast es selbst in der Hand! Wenn du fest an dich und deine Vision glaubst und hart dafür arbeitest, kannst du alles erreichen! Und selbst wenn es nicht klappt, kannst du mit gutem Gewissen sagen, ich habe es versucht!

10. Du bist schön / klug / talentiert / kreativ / etc!

Ich kann es dir nicht oft genug sagen, wie toll du bist! Und ich möchte, dass du es nie vergisst! Lass dich niemals nur auf dein Äußeres reduzieren! Du bist mehr als 'süß' oder 'hübsch'! Du bist klug! Und du bist kreativ! Du bist gewitzt! Liebevoll! Talentiert! Du bist so viele Dinge! Darum werde ich niemals müde, dir dies immer wieder zu sagen.

11. Trau dich, deine Meinung zu sagen!

Du hast deinen eigenen Kopf und deine eigene Meinung. Und das ist auch gut so! Drum trau dich auch, deine Meinung zu vertreten, denn was du denkst, ist wichtig! Manchmal kann ein kluger Gedanke die ganze Welt verändern! Aber verschließ dich auch nicht vor anderen Meinungen. Jeder hat das Recht darauf, gehört zu werden!

12. Behandle andere Menschen respektvoll!

Ich möchte, dass du anderen Menschen immer respektvoll begegnest. Ganz egal, welches Alter sie haben, welches Geschlecht, welcher Kultur sie angehören oder welche Meinung sie vertreten. Du musst nicht alles gut finden, was andere tun. Aber du musst ihnen dennoch mit Respekt begegnen, denn auch du möchtest respektiert werden.

13. Akzeptiere alle Menschen, auch wenn sie anders sind als du!

Kein Mensch ist besser als der andere, vergiss das nie. Auch wenn wir alle unterschiedlich sind, sind wir doch alle gleich. Also verschließ dich nicht vor anderen Menschen nur weil sie anders sind als du. Akzeptier sie so, wie sie sind, denn auch du möchtest von deiner Umwelt akzeptiert werden. Niemand sollte ausgegrenzt werden, nur weil er anders ist!

14. Diese Welt braucht dich!

Manchmal hast du vielleicht einen schlechten Tag. Oder sogar eine schlechte Woche oder ein schlechtes Jahr. Und du wirst dir denken: Warum bin ich überhaupt auf der Welt? Macht es überhaupt einen Unterschied, ob ich hier bin oder nicht? Glaub mir, es macht einen Unterschied! So viele Menschen sind glücklich darüber, dass es dich gibt! Ich an allererster Stelle! Mit deinem Lachen kannst du so viele Menschen glücklich machen! Mit deinen Worten kannst du so viele Menschen bewegen! Und mit deinem großen Herzen kannst du so viel Liebe schenken! Du bist wichtig für diese Welt!

15. Das Leben kann hart sein.

Ich wünsche mir, dass dir in deinem Leben nur Gutes widerfährt! Dass du glücklich wirst, viel Geld hast, geliebt wirst, Karriere machst, immer gesund bleibst und so vieles mehr! Aber ich weiß, dass die Realität wahrscheinlich anders aussehen wird. Manchmal geht es einem schlecht. Manchmal wird einem das Herz gebrochen. Manchmal weiß man keinen Ausweg mehr. Das Leben ist hart und nicht immer fair. Aber vergiss nie ...

16. Das Leben ist wertvoll und wunderschön!

Im Leben gibt es so viele wunderbare Momente, die alle schlechten Momente noch hundert Mal toppen! Denk immer daran: Auf Regen folgt Sonnenschein! Aus jeder noch so schlechten Lage gibt es einen Ausweg, auch wenn der manchmal schwer zu finden ist. Gib niemals auf, halte durch, bleib stark! Es lohnt sich, denn das Leben ist wunderschön und einzigartig!

17. Bleib immer du selbst!

Es wird Momente geben, in denen du an dir selbst zweifelst. Wo du dich für nicht schön genug, nicht klug genug, nicht groß genug oder nicht witzig genug hältst. Es wird Momente geben, in denen du jemand anderes sein möchtest. Oder in denen Leute von dir erwarten, dass du dich veränderst. Doch lass dich nicht verbiegen! Du bist, wie du bist und das ist gut so! Steh zu dir selbst und zu dem, was du denkst und tust!

18. Ich liebe dich immer, egal was du tust.

Und das letzte, was ich dir sagen möchte, am liebsten jeden Tag und immer wieder: Ich liebe dich! Und ich werde dich immer lieben, ganz egal was du tust! Denn du bist das größte Glück in meinem Leben!

